Российские войска разбили один из пунктов управления ВСУ: главное к вечеру 1 июля

ВСУ нанесли удар по Токмаку в Запорожской области
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Российские военные уничтожили пункт управления оперативно-тактической группы бойцов ВСУ «Донецк». Американские наемники назвали украинских добровольцев на фронте «тупоголовыми». URA.RU приводит главные новости к вечеру 1 июля.
- Российские военные уничтожили пункт управления оперативно-тактической группы бойцов ВСУ «Донецк». Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России, генерал-лейтенант Игорь Конашенков во время брифинга ведомства.
- Американский наемник Дэвид Брамлетт назвал украинских добровольцев «тупоголовыми» из-за недостаточного уровня подготовки для нахождения на поле боя. Он также отметил, что шокирован обстановкой в зоне боевых действий. «Худший день в Афганистане и Ираке — это спокойный день на Украине», — отметил Брамлетт.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ медленно ведут наступательные действия, чтобы защитить войска от смерти на минных полях. Он также недоволен западными странами из-за задержки поставки артиллерии и обещанного обучения украинских летчиков пилотированию самолетов F-16.
- Украинский лидер назвал условие для начала переговоров с Россией. «Украина будет готова к тому или иному формату дипломатии, когда мы будем действительно на наших границах <…> согласно международному праву», — заявил Зеленский.
- Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что ВСУ устроили штурмовое наступление на ореховском направлении в Запорожской области. По его словам, украинские бойцы использовали минометы и артиллерию.
- ВСУ совершили удар по городу Токмак в Запорожской области. Пострадало пять детей и один человек погиб.
- Глава российской военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что в Харькове началась эвакуация жителей по требованию украинских властей. По его словам, бойцы ВСУ занимаются мародерством в городе.
- В Минобороны РФ сообщили, что российские силы остановили 15 атак ВСУ на донецком направлении. Украинская сторона потеряла более 265 военных. По словам ведомства, также была уничтожена диверсионная группа ВСУ, которая предприняла попытку высадиться на острове Антоновский (Херсонская область).
- Российские военные ночью 1 июля успешно закончили операцию по очистке территории от украинских бойцов на левом берегу рядом с Антоновским мостом. Об этом сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.
- Военный корреспондент Александр Сладков заявил, что киевский режим планирует оставить города Сумы и Харьков. По его словам, ВСУ продолжают усиливать свою оборону на второй линии.
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