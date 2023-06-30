Украина готовится к удару со стороны Беларуси: главное к вечеру 30 июня

Владимир Зеленский начал укреплять границу с Беларусью
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что атака ЧВК «Вагнер» на Киев со стороны Беларуси является его главным страхом. Президент Украины Владимир Зеленский принял решение экстренно укрепить украинско-белорусскую границу. URA.RU приводит главные новости к вечеру 30 июня.
- Залужный назвал атаку ЧВК «Вагнер» с белорусской стороны своим главным страхом. Позже Зеленский собрал совещание с главами силовых ведомств. В ходе заседания было принято решение укрепить границу с Беларусью на случай нападения бойцов частной компании.
- Украинские силы заранее спланировали подрыв Каховской ГЭС. Так они хотели перекрыть пути в Крым для российской армии. Об этом в беседе с URA.RU заявил военный эксперт Анатолий Матвийчук. Он подчеркнул, что ВСУ пока не добились в этом успеха.
- Группировка ВС России «Центр» заметила передвижение 63-й и 42-й механизированных бригад ВСУ на Торском участке. После обнаружения российскими артиллеристами были уничтожены две боевые машины пехоты и три пикапа украинской армии.
- Начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что гарантии в захвате Крыма и Донбасса ему может дать только Бог. По его словам, ВСУ делают все, чтобы захватить территории в 2023 году.
- Украина готова вести борьбу с Россией на протяжении многих лет. По словам главы украинского МИД Дмитрия Кулебы, желание продолжать конфликт высказали 58% украинцев.
- ВСУ пытались прорвать российскую оборону в районе Артемовска (Бахмута). Военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что атаки украинской армии были успешно отражены.
- На Украине все идет к исчерпанию мобилизационного резерва, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя. Он также отметил, что у Киева почти не осталось собственного вооружения.
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