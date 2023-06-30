Украина готовится к удару со стороны Беларуси: главное к вечеру 30 июня

30 июня 2023 в 21:08 Размер текста - 17 +

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что атака ЧВК «Вагнер» на Киев со стороны Беларуси является его главным страхом. Президент Украины Владимир Зеленский принял решение экстренно укрепить украинско-белорусскую границу. URA.RU приводит главные новости к вечеру 30 июня.