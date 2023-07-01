Зеленский высказал новые претензии к Западу

Зеленский заявил, что Запад затягивает сроки обучения украинских военных полетам на F-16
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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, зеленский владимир
Владимир Зеленский заявил, что графика обучения по управлению самолетами F-16 еще нет Фото:
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Президент Украины Владимир Зеленский недоволен странами Запада из-за задержки обещанного обучения украинских летчиков пилотированию самолетов F-16. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам встречи с главой правительства Испании Педро Санчесом в Киеве.

«У меня такие же вопросы <…> к нашим уважаемым партнерам, есть ли у них понимание, когда Украина может получить F-16. Мы договорились, дожали, что у нас есть коалиция стран, которые готовы начать тренировки для украинских пилотов», — заявил Зеленский. Его слова приводит ТАСС. Украинский лидер отметил, что графика обучения пилотированию на истребителях F-16 еще нет. По его словам, некоторые европейские страны затягивают с этой мерой помощи. Причина такого поведения Зеленскому неизвестна.

Ранее советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что Украина получит истребители F-16 через пару месяцев. Генсек НАТО Йенс Столтенберг, в свою очередь, сообщал, что страны альянса уже начали обучать украинских пилотов управлению истребителями F-16.

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Президент Украины Владимир Зеленский недоволен странами Запада из-за задержки обещанного обучения украинских летчиков пилотированию самолетов F-16. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам встречи с главой правительства Испании Педро Санчесом в Киеве. «У меня такие же вопросы <…> к нашим уважаемым партнерам, есть ли у них понимание, когда Украина может получить F-16. Мы договорились, дожали, что у нас есть коалиция стран, которые готовы начать тренировки для украинских пилотов», — заявил Зеленский. Его слова приводит ТАСС. Украинский лидер отметил, что графика обучения пилотированию на истребителях F-16 еще нет. По его словам, некоторые европейские страны затягивают с этой мерой помощи. Причина такого поведения Зеленскому неизвестна. Ранее советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что Украина получит истребители F-16 через пару месяцев. Генсек НАТО Йенс Столтенберг, в свою очередь, сообщал, что страны альянса уже начали обучать украинских пилотов управлению истребителями F-16.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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