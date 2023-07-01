Зеленский высказал новые претензии к Западу

Президент Украины Владимир Зеленский недоволен странами Запада из-за задержки обещанного обучения украинских летчиков пилотированию самолетов F-16. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам встречи с главой правительства Испании Педро Санчесом в Киеве.
«У меня такие же вопросы <…> к нашим уважаемым партнерам, есть ли у них понимание, когда Украина может получить F-16. Мы договорились, дожали, что у нас есть коалиция стран, которые готовы начать тренировки для украинских пилотов», — заявил Зеленский. Его слова приводит ТАСС. Украинский лидер отметил, что графика обучения пилотированию на истребителях F-16 еще нет. По его словам, некоторые европейские страны затягивают с этой мерой помощи. Причина такого поведения Зеленскому неизвестна.
Ранее советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что Украина получит истребители F-16 через пару месяцев. Генсек НАТО Йенс Столтенберг, в свою очередь, сообщал, что страны альянса уже начали обучать украинских пилотов управлению истребителями F-16.
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