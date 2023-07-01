Зеленский высказал новые претензии к Западу

Зеленский заявил, что Запад затягивает сроки обучения украинских военных полетам на F-16

01 июля 2023 в 18:35 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский заявил, что графика обучения по управлению самолетами F-16 еще нет Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Украины Владимир Зеленский недоволен странами Запада из-за задержки обещанного обучения украинских летчиков пилотированию самолетов F-16. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам встречи с главой правительства Испании Педро Санчесом в Киеве. «У меня такие же вопросы <…> к нашим уважаемым партнерам, есть ли у них понимание, когда Украина может получить F-16. Мы договорились, дожали, что у нас есть коалиция стран, которые готовы начать тренировки для украинских пилотов», — заявил Зеленский. Его слова приводит ТАСС. Украинский лидер отметил, что графика обучения пилотированию на истребителях F-16 еще нет. По его словам, некоторые европейские страны затягивают с этой мерой помощи. Причина такого поведения Зеленскому неизвестна. Ранее советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что Украина получит истребители F-16 через пару месяцев. Генсек НАТО Йенс Столтенберг, в свою очередь, сообщал, что страны альянса уже начали обучать украинских пилотов управлению истребителями F-16.

Президент Украины Владимир Зеленский недоволен странами Запада из-за задержки обещанного обучения украинских летчиков пилотированию самолетов F-16. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам встречи с главой правительства Испании Педро Санчесом в Киеве. «У меня такие же вопросы <…> к нашим уважаемым партнерам, есть ли у них понимание, когда Украина может получить F-16. Мы договорились, дожали, что у нас есть коалиция стран, которые готовы начать тренировки для украинских пилотов», — заявил Зеленский. Его слова приводит ТАСС. Украинский лидер отметил, что графика обучения пилотированию на истребителях F-16 еще нет. По его словам, некоторые европейские страны затягивают с этой мерой помощи. Причина такого поведения Зеленскому неизвестна. Ранее советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что Украина получит истребители F-16 через пару месяцев. Генсек НАТО Йенс Столтенберг, в свою очередь, сообщал, что страны альянса уже начали обучать украинских пилотов управлению истребителями F-16.