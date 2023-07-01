Диверсанты ВСУ уничтожены при попытке высадиться на остров Антоновский 01 июля 2023 в 15:36 Размер текста - 17 + Группа украинских военных пыталась проникнуть на остров на двух моторках Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Диверсионная группа ВСУ пыталась высадиться на остров Антоновский. Противник был уничтожен ударами российских войск, сообщили в Минобороны России. «На херсонском направлении при попытке высадиться на остров Антоновский ликвидирована диверсионная группа. Боевики использовали две моторные лодки», — сообщили в Минобороны РФ в ходе ежедневного брифинга. Кроме того, на херсонском направлении было ликвидировано тридцать военнослужащих ВСУ. Также уничтожена система М777 производства США. Диверсионная группа ВСУ пыталась высадиться на остров Антоновский. Противник был уничтожен ударами российских войск, сообщили в Минобороны России. «На херсонском направлении при попытке высадиться на остров Антоновский ликвидирована диверсионная группа. Боевики использовали две моторные лодки», — сообщили в Минобороны РФ в ходе ежедневного брифинга. Кроме того, на херсонском направлении было ликвидировано тридцать военнослужащих ВСУ. Также уничтожена система М777 производства США. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям