Диверсанты ВСУ уничтожены при попытке высадиться на остров Антоновский

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Волноваха после освобождения. ДНР, Волноваха, армия, военные, трофеи, днр, шеврон, трезубец, ВСУ, волноваха, z войска, армия украины
Группа украинских военных пыталась проникнуть на остров на двух моторках Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Диверсионная группа ВСУ пыталась высадиться на остров Антоновский. Противник был уничтожен ударами российских войск, сообщили в Минобороны России.

«На херсонском направлении при попытке высадиться на остров Антоновский ликвидирована диверсионная группа. Боевики использовали две моторные лодки», — сообщили в Минобороны РФ в ходе ежедневного брифинга.

Кроме того, на херсонском направлении было ликвидировано тридцать военнослужащих ВСУ. Также уничтожена система М777 производства США.

Читайте URA RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Диверсионная группа ВСУ пыталась высадиться на остров Антоновский. Противник был уничтожен ударами российских войск, сообщили в Минобороны России. «На херсонском направлении при попытке высадиться на остров Антоновский ликвидирована диверсионная группа. Боевики использовали две моторные лодки», — сообщили в Минобороны РФ в ходе ежедневного брифинга. Кроме того, на херсонском направлении было ликвидировано тридцать военнослужащих ВСУ. Также уничтожена система М777 производства США.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...