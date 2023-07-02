В ХМАО 84-летняя пенсионерка передала вещи для женщин-военнослужащих. Фото

03 июля 2023 в 02:00 Размер текста - 17 +

Пенсионерка регулярно помогает бойцам и мирному населению Донбасса Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Жительница Нижневартовска (ХМАО) 84-летняя Анна Кузьминична передала необходимые вещи для женщин-военнослужащих, а также жителей ЛНР и ДНР. Об этом сообщил гуманитарный добровольческий корпус в своем telegram-канале. «Анна Кузьминична — частый гость в пункте сбора гуманитарной помощи. Несмотря на свой возраст, она регулярно помогает нашим бойцам и мирному населению Донбасса. В этот раз югорчанка принесла необходимые вещи для женщин-военнослужащих, а также жителей ЛНР и ДНР», — сообщили представители гумкорпуса. Ранее URA.RU писало, что мусульмане из белоярского района в день празднования Курбан-Байрама передали около 70 коробок для отправки военным в зону СВО и для жителей Донбасса. Внутри были продукты, предметы первой необходимости, лекарства, а также сладости и детские письма для наших бойцов. Фото: Гуманитарный Добровольческий Корпус

Жительница Нижневартовска (ХМАО) 84-летняя Анна Кузьминична передала необходимые вещи для женщин-военнослужащих, а также жителей ЛНР и ДНР. Об этом сообщил гуманитарный добровольческий корпус в своем telegram-канале. «Анна Кузьминична — частый гость в пункте сбора гуманитарной помощи. Несмотря на свой возраст, она регулярно помогает нашим бойцам и мирному населению Донбасса. В этот раз югорчанка принесла необходимые вещи для женщин-военнослужащих, а также жителей ЛНР и ДНР», — сообщили представители гумкорпуса. Ранее URA.RU писало, что мусульмане из белоярского района в день празднования Курбан-Байрама передали около 70 коробок для отправки военным в зону СВО и для жителей Донбасса. Внутри были продукты, предметы первой необходимости, лекарства, а также сладости и детские письма для наших бойцов.