02 июля 2023
01 июля 2023
30 июня 2023

В ХМАО 84-летняя пенсионерка передала вещи для женщин-военнослужащих. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Пункт сбора гуманитарной помощи для беженцев с ЛДНР. Екатеринбург, гуманитарная помощь, волонтер, гуманитарка, вещи для пострадавших, российский красный крест, помощь беженцам
Пенсионерка регулярно помогает бойцам и мирному населению Донбасса Фото:

Жительница Нижневартовска (ХМАО) 84-летняя Анна Кузьминична передала необходимые вещи для женщин-военнослужащих, а также жителей ЛНР и ДНР. Об этом сообщил гуманитарный добровольческий корпус в своем telegram-канале.

«Анна Кузьминична — частый гость в пункте сбора гуманитарной помощи. Несмотря на свой возраст, она регулярно помогает нашим бойцам и мирному населению Донбасса. В этот раз югорчанка принесла необходимые вещи для женщин-военнослужащих, а также жителей ЛНР и ДНР», — сообщили представители гумкорпуса.

Ранее URA.RU писало, что мусульмане из белоярского района в день празднования Курбан-Байрама передали около 70 коробок для отправки военным в зону СВО и для жителей Донбасса. Внутри были продукты, предметы первой необходимости, лекарства, а также сладости и детские письма для наших бойцов.

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Жительница Нижневартовска (ХМАО) 84-летняя Анна Кузьминична передала необходимые вещи для женщин-военнослужащих, а также жителей ЛНР и ДНР. Об этом сообщил гуманитарный добровольческий корпус в своем telegram-канале. «Анна Кузьминична — частый гость в пункте сбора гуманитарной помощи. Несмотря на свой возраст, она регулярно помогает нашим бойцам и мирному населению Донбасса. В этот раз югорчанка принесла необходимые вещи для женщин-военнослужащих, а также жителей ЛНР и ДНР», — сообщили представители гумкорпуса. Ранее URA.RU писало, что мусульмане из белоярского района в день празднования Курбан-Байрама передали около 70 коробок для отправки военным в зону СВО и для жителей Донбасса. Внутри были продукты, предметы первой необходимости, лекарства, а также сладости и детские письма для наших бойцов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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