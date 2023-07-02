В Перми продают коттедж со спортзалом для единоборств. Фото

03 июля 2023 в 03:56 Размер текста - 17 +

Коттедж продают за 46,8 миллионов рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Перми выставили на продажу коттедж со спортзалом для единоборств. Дом находится в пяти минутах от центра города и оценивается в 46,8 миллионов рублей. Объявление о продаже опубликовано на сайте Avito в разделе «Недвижимость». «Продается коттедж в пяти минутах от центра. Система „Умный дом“, теплые полы от газового котла. Угловой участок площадью 10 соток. В доме сделан дизайнерский ремонт. Есть спортзал для единоборств. Стоимость — 46 800 000 рублей», — говорится в объявлении. В доме находятся три спальни, кухня, две гостиных и электрическая сауна. На участке есть обустроенная терраса для барбекю, а также отапливаемый гараж на два автомобиля. На территории, по словам владельца, полностью выполнен ландшафт с автополивом. Ранее URA.RU писало, что в Перми выставили на продажу коттедж с сауной и уличным бассейном за 50 миллионов рублей. Трехэтажный дом был построен в 2003 году. Коттедж находится в пяти минутах от центра Перми Сайт Avito Рядом с домом есть оборудованная терраса с барбекю Сайт Avito В доме находится электрическая сауна Сайт Avito

В Перми выставили на продажу коттедж со спортзалом для единоборств. Дом находится в пяти минутах от центра города и оценивается в 46,8 миллионов рублей. Объявление о продаже опубликовано на сайте Avito в разделе «Недвижимость». «Продается коттедж в пяти минутах от центра. Система „Умный дом“, теплые полы от газового котла. Угловой участок площадью 10 соток. В доме сделан дизайнерский ремонт. Есть спортзал для единоборств. Стоимость — 46 800 000 рублей», — говорится в объявлении. В доме находятся три спальни, кухня, две гостиных и электрическая сауна. На участке есть обустроенная терраса для барбекю, а также отапливаемый гараж на два автомобиля. На территории, по словам владельца, полностью выполнен ландшафт с автополивом. Ранее URA.RU писало, что в Перми выставили на продажу коттедж с сауной и уличным бассейном за 50 миллионов рублей. Трехэтажный дом был построен в 2003 году.