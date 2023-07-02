02 июля 2023
01 июля 2023
30 июня 2023

В Перми продают коттедж со спортзалом для единоборств. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Коттеджный посёлок. Курган , недвижимость, коттедж, загородный дом, коттеджный поселок, дом, фасад дома
Коттедж продают за 46,8 миллионов рублей Фото:

В Перми выставили на продажу коттедж со спортзалом для единоборств. Дом находится в пяти минутах от центра города и оценивается в 46,8 миллионов рублей. Объявление о продаже опубликовано на сайте Avito в разделе «Недвижимость».

«Продается коттедж в пяти минутах от центра. Система „Умный дом“, теплые полы от газового котла. Угловой участок площадью 10 соток. В доме сделан дизайнерский ремонт. Есть спортзал для единоборств. Стоимость — 46 800 000 рублей», — говорится в объявлении.

В доме находятся три спальни, кухня, две гостиных и электрическая сауна. На участке есть обустроенная терраса для барбекю, а также отапливаемый гараж на два автомобиля. На территории, по словам владельца, полностью выполнен ландшафт с автополивом.

Ранее URA.RU писало, что в Перми выставили на продажу коттедж с сауной и уличным бассейном за 50 миллионов рублей. Трехэтажный дом был построен в 2003 году.

Коттедж находится в пяти минутах от центра Перми
Коттедж находится в пяти минутах от центра Перми
Рядом с домом есть оборудованная терраса с барбекю
Рядом с домом есть оборудованная терраса с барбекю
В доме находится электрическая сауна
В доме находится электрическая сауна

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Перми выставили на продажу коттедж со спортзалом для единоборств. Дом находится в пяти минутах от центра города и оценивается в 46,8 миллионов рублей. Объявление о продаже опубликовано на сайте Avito в разделе «Недвижимость». «Продается коттедж в пяти минутах от центра. Система „Умный дом“, теплые полы от газового котла. Угловой участок площадью 10 соток. В доме сделан дизайнерский ремонт. Есть спортзал для единоборств. Стоимость — 46 800 000 рублей», — говорится в объявлении. В доме находятся три спальни, кухня, две гостиных и электрическая сауна. На участке есть обустроенная терраса для барбекю, а также отапливаемый гараж на два автомобиля. На территории, по словам владельца, полностью выполнен ландшафт с автополивом. Ранее URA.RU писало, что в Перми выставили на продажу коттедж с сауной и уличным бассейном за 50 миллионов рублей. Трехэтажный дом был построен в 2003 году.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...