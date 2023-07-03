В Свердловской области стало меньше людей, которые боятся потерять работу

04 июля 2023 в 11:57 Размер текста - 17 +

Из месяца в месяц количество свердловчан, которые боятся быть уволенными, снижается Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Только 18% трудоустроенных свердловчан во втором квартале 2023 года задумывались о том, что им грозит реальное увольнение по инициативе работодателя. В прошлом году таких было больше. К такому выводу пришли в компании Head Hunter, которая проводила исследование среди трудоустроенных жителей региона. Результаты опроса есть в редакции URA.RU «Доля тех, кто опасается остаться без работы, снижается: так, во втором квартале 2022 года угрозу увольнения испытывали 23% свердловчан, в первом квартале текущего года — 19%. В целом по Уральскому федеральному округу подобные опасения и неуверенность испытывают 18% опрошенных, а по России — 20%» — говорится в исследовании. Больше всего боятся увольнения работники в сферах «Закупки» (об угрозе увольнения заявили 30% опрошенных), «Управление персоналом» и «Транспорт, логистика, перевозки» (по 26%) и «Безопасность» (24%). Уверенно себя чувствуют те, кто работает в сферах «Добыча сырья» (78%), «Туризм, гостиницы, рестораны» (77%), а также «Наука, образование», «Автомобильный бизнес» и «Маркетинг, реклама, PR» (76%). Ранее URA.RU приводило результаты другого исследования от Head Hunter. Выяснилось, что жители Свердловской области тратят на вредные привычки примерно 5 тысяч рублей в месяц.

Только 18% трудоустроенных свердловчан во втором квартале 2023 года задумывались о том, что им грозит реальное увольнение по инициативе работодателя. В прошлом году таких было больше. К такому выводу пришли в компании Head Hunter, которая проводила исследование среди трудоустроенных жителей региона. Результаты опроса есть в редакции URA.RU «Доля тех, кто опасается остаться без работы, снижается: так, во втором квартале 2022 года угрозу увольнения испытывали 23% свердловчан, в первом квартале текущего года — 19%. В целом по Уральскому федеральному округу подобные опасения и неуверенность испытывают 18% опрошенных, а по России — 20%» — говорится в исследовании. Больше всего боятся увольнения работники в сферах «Закупки» (об угрозе увольнения заявили 30% опрошенных), «Управление персоналом» и «Транспорт, логистика, перевозки» (по 26%) и «Безопасность» (24%). Уверенно себя чувствуют те, кто работает в сферах «Добыча сырья» (78%), «Туризм, гостиницы, рестораны» (77%), а также «Наука, образование», «Автомобильный бизнес» и «Маркетинг, реклама, PR» (76%). Ранее URA.RU приводило результаты другого исследования от Head Hunter. Выяснилось, что жители Свердловской области тратят на вредные привычки примерно 5 тысяч рублей в месяц.