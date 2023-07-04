Челябинское правительство банкротит свою структуру

Иск о несостоятельности ГУП «Продовольственная корпорация Челябинской области» подан в суд

Иск о банкротстве «Продкорпорации» поступил в суд Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Правительство Челябинской области добивается банкротства ГУП «Продовольственная корпорация». Это следует из базы судебных дел.

«Заявление о признании ГУП „Продовольственная корпорация Челябинской области“ поступило 3 июля. Заявителем выступило министерство имущества Челябинской области. Дата первого заседания пока не назначена», — пояснили URA.RU в Арбитражном суде региона.

Государственное унитарное предприятие «Продовольственная корпорация» было создано региональными властями в 1997 году. Оно снабжало сельхозпродукцией социальную сферу области, оказывало господдержку предприятиям АПК путем гарантированных закупок и поставками техники по областному и федеральному лизингу, курировало региональные инвестпрограммы в сельском хозяйстве.

Изначально «Прокорпорация» находилась в ведении минсельхоза, затем ее контролировал минпром, последний учредитель — минимущества. Регулярно деятельность предприятия становилось источником скандалов, в том числе международного уровня.

Как следует из официального уведомления на СБИС, с 2014 года «Продкорпорация» в рамках мирового соглашения выплачивала минимущества более 103 млн рублей. Сейчас сумма непогашенного долга составляет 16,3 млн рублей — по итогам трех последних месяцев просрочка по выплатам достигла 5 млн рублей. Это дает формальное основание признать предприятие финансово несостоятельным и ликвидировать в рамках процесса о банкротстве.

О намерении избавиться от актива стало известно в 2021 году. В пресс-службе правительства регионов воздержались от комментариев.