В Екатеринбурге огонь охватил три этажа дома. Фото, видео

06 июля 2023 в 03:53 Размер текста - 17 +

Пожар произошел ночью 6 июля на улице Академика Постовского, 16А (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU В Екатеринбурге на улице Академика Постовского, 16А загорелся балкон на шестом этаже, в результате пожара пламя распространилось до восьмого этажа. По словам очевидца, мужчина устроил поджог и попытался скрыться, но его задержала полиция. «Мужчина 52 лет устроил поджог, его мать 72-летняя пенсионерка собиралась перекрыть газ, но он ударил ее по голове. Когда начался пожар, екатеринбуржец попытался убежать, но его задержали полицейские. Пожар распространился с шестого до восьмого этажа», — рассказал корреспонденту URA.RU очевидец. В результате происшествия никто не пострадал, из дома эвакуировали 50 человек, сообщили в МЧС. «Площадь пожара составила 25 квадратных метров, в тушении участвовало 25 огнеборцев и семь пожарных машин», — рассказал начальник дежурной смены службы пожаротушения МЧС Александр Дудник. Фото: ИА «Ночные новости» Фото: ИА «Ночные новости» Фото: ИА «Ночные новости» Фото: ИА «Ночные новости» Видео: ИА «Ночные новости»

В Екатеринбурге на улице Академика Постовского, 16А загорелся балкон на шестом этаже, в результате пожара пламя распространилось до восьмого этажа. По словам очевидца, мужчина устроил поджог и попытался скрыться, но его задержала полиция. «Мужчина 52 лет устроил поджог, его мать 72-летняя пенсионерка собиралась перекрыть газ, но он ударил ее по голове. Когда начался пожар, екатеринбуржец попытался убежать, но его задержали полицейские. Пожар распространился с шестого до восьмого этажа», — рассказал корреспонденту URA.RU очевидец. В результате происшествия никто не пострадал, из дома эвакуировали 50 человек, сообщили в МЧС. «Площадь пожара составила 25 квадратных метров, в тушении участвовало 25 огнеборцев и семь пожарных машин», — рассказал начальник дежурной смены службы пожаротушения МЧС Александр Дудник. Видео: ИА «Ночные новости»