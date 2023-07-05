05 июля 2023

В Екатеринбурге огонь охватил три этажа дома. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Магнитогорск, пожар, балкон, огонь, бедствие, возгорание
Пожар произошел ночью 6 июля на улице Академика Постовского, 16А (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге на улице Академика Постовского, 16А загорелся балкон на шестом этаже, в результате пожара пламя распространилось до восьмого этажа. По словам очевидца, мужчина устроил поджог и попытался скрыться, но его задержала полиция.

«Мужчина 52 лет устроил поджог, его мать 72-летняя пенсионерка собиралась перекрыть газ, но он ударил ее по голове. Когда начался пожар, екатеринбуржец попытался убежать, но его задержали полицейские. Пожар распространился с шестого до восьмого этажа», — рассказал корреспонденту URA.RU очевидец.

В результате происшествия никто не пострадал, из дома эвакуировали 50 человек, сообщили в МЧС. «Площадь пожара составила 25 квадратных метров, в тушении участвовало 25 огнеборцев и семь пожарных машин», — рассказал начальник дежурной смены службы пожаротушения МЧС Александр Дудник.

Фото:
Фото:
Фото:
Фото:

Видео: ИА «Ночные новости»

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Екатеринбурге на улице Академика Постовского, 16А загорелся балкон на шестом этаже, в результате пожара пламя распространилось до восьмого этажа. По словам очевидца, мужчина устроил поджог и попытался скрыться, но его задержала полиция. «Мужчина 52 лет устроил поджог, его мать 72-летняя пенсионерка собиралась перекрыть газ, но он ударил ее по голове. Когда начался пожар, екатеринбуржец попытался убежать, но его задержали полицейские. Пожар распространился с шестого до восьмого этажа», — рассказал корреспонденту URA.RU очевидец. В результате происшествия никто не пострадал, из дома эвакуировали 50 человек, сообщили в МЧС. «Площадь пожара составила 25 квадратных метров, в тушении участвовало 25 огнеборцев и семь пожарных машин», — рассказал начальник дежурной смены службы пожаротушения МЧС Александр Дудник. Видео: ИА «Ночные новости»
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...