Лукашенко раскрыл, когда РФ передаст ему ядерное оружие

Ядерное оружие России будет размещено в Беларуси к концу 2023 года. Об этом рассказал президент Беларуси Александр Лукашенко.
«К концу года точно мы полностью переместим [ядерное оружие на территорию Беларуси]», — рассказал Лукашенко. Его слова передает белорусское издание Belta. Однако президент добавил, что сроки могут сдвинуться на более ранние даты. «Думаю, гораздо раньше мы полностью переместим боеголовки», — заключил он.
Ранее Лукашенко поблагодарил президента России Владимира Путина за решение разместить ядерное оружие на территории Беларуси, передает RT. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что страны Запада «развели истерику» из-за такого решения Путина, передает «Национальная служба новостей».
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