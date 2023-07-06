Лукашенко раскрыл, когда РФ передаст ему ядерное оружие

Лукашенко: Беларусь разместит ядерное оружие из России к концу года
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Владимир Путин на саммите ОДКБ в Ереване. Армения, Ереван, лукашенко александр
Боеголовки могут разместить быстрее, чем к концу года, заявил Александр Лукашенко Фото:

Ядерное оружие России будет размещено в Беларуси к концу 2023 года. Об этом рассказал президент Беларуси Александр Лукашенко.

«К концу года точно мы полностью переместим [ядерное оружие на территорию Беларуси]», — рассказал Лукашенко. Его слова передает белорусское издание Belta. Однако президент добавил, что сроки могут сдвинуться на более ранние даты. «Думаю, гораздо раньше мы полностью переместим боеголовки», — заключил он.

Ранее Лукашенко поблагодарил президента России Владимира Путина за решение разместить ядерное оружие на территории Беларуси, передает RT. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что страны Запада «развели истерику» из-за такого решения Путина, передает «Национальная служба новостей».

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Ядерное оружие России будет размещено в Беларуси к концу 2023 года. Об этом рассказал президент Беларуси Александр Лукашенко. «К концу года точно мы полностью переместим [ядерное оружие на территорию Беларуси]», — рассказал Лукашенко. Его слова передает белорусское издание Belta. Однако президент добавил, что сроки могут сдвинуться на более ранние даты. «Думаю, гораздо раньше мы полностью переместим боеголовки», — заключил он. Ранее Лукашенко поблагодарил президента России Владимира Путина за решение разместить ядерное оружие на территории Беларуси, передает RT. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что страны Запада «развели истерику» из-за такого решения Путина, передает «Национальная служба новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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