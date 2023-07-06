Лукашенко раскрыл, когда РФ передаст ему ядерное оружие Лукашенко: Беларусь разместит ядерное оружие из России к концу года 06 июля 2023 в 16:00 Размер текста - 17 + Боеголовки могут разместить быстрее, чем к концу года, заявил Александр Лукашенко Фото: Владимир Андреев © URA.RU Ядерное оружие России будет размещено в Беларуси к концу 2023 года. Об этом рассказал президент Беларуси Александр Лукашенко. «К концу года точно мы полностью переместим [ядерное оружие на территорию Беларуси]», — рассказал Лукашенко. Его слова передает белорусское издание Belta. Однако президент добавил, что сроки могут сдвинуться на более ранние даты. «Думаю, гораздо раньше мы полностью переместим боеголовки», — заключил он.



Ранее Лукашенко поблагодарил президента России Владимира Путина за решение разместить ядерное оружие на территории Беларуси, передает RT. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что страны Запада «развели истерику» из-за такого решения Путина, передает «Национальная служба новостей». Ядерное оружие России будет размещено в Беларуси к концу 2023 года. Об этом рассказал президент Беларуси Александр Лукашенко. «К концу года точно мы полностью переместим [ядерное оружие на территорию Беларуси]», — рассказал Лукашенко. Его слова передает белорусское издание Belta. Однако президент добавил, что сроки могут сдвинуться на более ранние даты. «Думаю, гораздо раньше мы полностью переместим боеголовки», — заключил он. Ранее Лукашенко поблагодарил президента России Владимира Путина за решение разместить ядерное оружие на территории Беларуси, передает RT. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что страны Запада «развели истерику» из-за такого решения Путина, передает «Национальная служба новостей». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям