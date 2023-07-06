В Челябинске ливень затопил дороги и торговый центр. Фото, видео

06 июля 2023 в 22:15 Размер текста - 17 +

Проезжую часть в Челябинске затопило дождем Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске мощный ливень затопил улицы, проезжую часть и торгово-развлекательный комплекс «Горки». Последствиями непогоды челябинцы поделились в соцсетях. «На Салютной и Хохрякова воды очень много и ей некуда уйти. Люди просто по пояс в воде», — написал один из челябинцев в паблике «Регион 74. Челябинск» в соцсети «ВКонтакте». Жители Тракторозаводского района уточняют, что больше всего затопило улицу Салютную, 2. Там в воде застряла бетономешалка, несколько легковых автомобилей оказались практически полностью под водой. В торгово-развлекательном комплексе «Горки» затопило первый этаж. Одна из машин на парковке ТРК полностью утонула. Ливень затопил детские площадки в Центральном и Советском районах города. В Челябинске в четверг вечером прошла мощная гроза с ливнем и градом. В некоторых районах град оказался размером с перепелиное яйцо. Синоптики ранее предупреждали, что регион накроет ненастье. Дворы в Тракторозаводском районе затопил ливень Паблик «Регион 74. Челябинск» Дорога в районе Челябинского областного суда Паблик «Регион 74. Челябинск»

В Челябинске мощный ливень затопил улицы, проезжую часть и торгово-развлекательный комплекс «Горки». Последствиями непогоды челябинцы поделились в соцсетях. «На Салютной и Хохрякова воды очень много и ей некуда уйти. Люди просто по пояс в воде», — написал один из челябинцев в паблике «Регион 74. Челябинск» в соцсети «ВКонтакте». Жители Тракторозаводского района уточняют, что больше всего затопило улицу Салютную, 2. Там в воде застряла бетономешалка, несколько легковых автомобилей оказались практически полностью под водой. В торгово-развлекательном комплексе «Горки» затопило первый этаж. Одна из машин на парковке ТРК полностью утонула. Ливень затопил детские площадки в Центральном и Советском районах города. В Челябинске в четверг вечером прошла мощная гроза с ливнем и градом. В некоторых районах град оказался размером с перепелиное яйцо. Синоптики ранее предупреждали, что регион накроет ненастье.