В Челябинске ливень затопил дороги и торговый центр. Фото, видео

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Последствия ливня в Челябинске, вода, автомобиль, автомобильное движение, ливень, потоп, дождь
Проезжую часть в Челябинске затопило дождем Фото:

В Челябинске мощный ливень затопил улицы, проезжую часть и торгово-развлекательный комплекс «Горки». Последствиями непогоды челябинцы поделились в соцсетях.

«На Салютной и Хохрякова воды очень много и ей некуда уйти. Люди просто по пояс в воде», — написал один из челябинцев в паблике «Регион 74. Челябинск» в соцсети «ВКонтакте».

Жители Тракторозаводского района уточняют, что больше всего затопило улицу Салютную, 2. Там в воде застряла бетономешалка, несколько легковых автомобилей оказались практически полностью под водой. В торгово-развлекательном комплексе «Горки» затопило первый этаж. Одна из машин на парковке ТРК полностью утонула. Ливень затопил детские площадки в Центральном и Советском районах города.

В Челябинске в четверг вечером прошла мощная гроза с ливнем и градом. В некоторых районах град оказался размером с перепелиное яйцо. Синоптики ранее предупреждали, что регион накроет ненастье.

Дворы в Тракторозаводском районе затопил ливень
Дворы в Тракторозаводском районе затопил ливень
Дорога в районе Челябинского областного суда
Дорога в районе Челябинского областного суда

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В Челябинске мощный ливень затопил улицы, проезжую часть и торгово-развлекательный комплекс «Горки». Последствиями непогоды челябинцы поделились в соцсетях. «На Салютной и Хохрякова воды очень много и ей некуда уйти. Люди просто по пояс в воде», — написал один из челябинцев в паблике «Регион 74. Челябинск» в соцсети «ВКонтакте». Жители Тракторозаводского района уточняют, что больше всего затопило улицу Салютную, 2. Там в воде застряла бетономешалка, несколько легковых автомобилей оказались практически полностью под водой. В торгово-развлекательном комплексе «Горки» затопило первый этаж. Одна из машин на парковке ТРК полностью утонула. Ливень затопил детские площадки в Центральном и Советском районах города. В Челябинске в четверг вечером прошла мощная гроза с ливнем и градом. В некоторых районах град оказался размером с перепелиное яйцо. Синоптики ранее предупреждали, что регион накроет ненастье.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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