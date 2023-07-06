В Челябинске мощный ливень затопил улицы, проезжую часть и торгово-развлекательный комплекс «Горки». Последствиями непогоды челябинцы поделились в соцсетях.
«На Салютной и Хохрякова воды очень много и ей некуда уйти. Люди просто по пояс в воде», — написал один из челябинцев в паблике «Регион 74. Челябинск» в соцсети «ВКонтакте».
Жители Тракторозаводского района уточняют, что больше всего затопило улицу Салютную, 2. Там в воде застряла бетономешалка, несколько легковых автомобилей оказались практически полностью под водой. В торгово-развлекательном комплексе «Горки» затопило первый этаж. Одна из машин на парковке ТРК полностью утонула. Ливень затопил детские площадки в Центральном и Советском районах города.
В Челябинске в четверг вечером прошла мощная гроза с ливнем и градом. В некоторых районах град оказался размером с перепелиное яйцо. Синоптики ранее предупреждали, что регион накроет ненастье.
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