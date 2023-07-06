Челябинск засыпает градом. Видео

06 июля 2023 в 20:37 Размер текста - 17 +

Крупным градом засыпает район ЧТЗ в Челябинске Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Тракторозаводской район Челябинска засыпает крупным градом, на Северо-западе и в Центральном районе идет сильный ливень, слышны раскаты грома. Об этом вечером 6 июля сообщили местные жители. «Град величиной „с горох“ идет на ЧТЗ в Челябинске, видны яркие молнии, слышен гром», — поделились читатели URA.RU. Ранее синоптики предупреждали о грозах, а также о том, что пройдет град в Челябинской области 6 июля. Непогода с дождями, по предварительным данным, закончится в ночь на 7 июля.

Тракторозаводской район Челябинска засыпает крупным градом, на Северо-западе и в Центральном районе идет сильный ливень, слышны раскаты грома. Об этом вечером 6 июля сообщили местные жители. «Град величиной „с горох“ идет на ЧТЗ в Челябинске, видны яркие молнии, слышен гром», — поделились читатели URA.RU. Ранее синоптики предупреждали о грозах, а также о том, что пройдет град в Челябинской области 6 июля. Непогода с дождями, по предварительным данным, закончится в ночь на 7 июля.