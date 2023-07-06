Челябинск засыпает градом. Видео

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Поселок Нагорный Деревенская ОПГ Челябинск, непогода, ливень, дождь
Крупным градом засыпает район ЧТЗ в Челябинске Фото:

Тракторозаводской район Челябинска засыпает крупным градом, на Северо-западе и в Центральном районе идет сильный ливень, слышны раскаты грома. Об этом вечером 6 июля сообщили местные жители.

«Град величиной „с горох“ идет на ЧТЗ в Челябинске, видны яркие молнии, слышен гром», — поделились читатели URA.RU.

Ранее синоптики предупреждали о грозах, а также о том, что пройдет град в Челябинской области 6 июля. Непогода с дождями, по предварительным данным, закончится в ночь на 7 июля.

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Тракторозаводской район Челябинска засыпает крупным градом, на Северо-западе и в Центральном районе идет сильный ливень, слышны раскаты грома. Об этом вечером 6 июля сообщили местные жители. «Град величиной „с горох“ идет на ЧТЗ в Челябинске, видны яркие молнии, слышен гром», — поделились читатели URA.RU. Ранее синоптики предупреждали о грозах, а также о том, что пройдет град в Челябинской области 6 июля. Непогода с дождями, по предварительным данным, закончится в ночь на 7 июля.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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