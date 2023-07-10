Пермякам рассказали, как дешевле и быстрее построить загородный дом

Риелтор: в Пермском крае набирает популярность каркасное домостроение

10 июля 2023 в 20:48 Размер текста - 17 +

Каркасный дом можно построить за два месяца Фото: Анна Майорова © URA.RU В Пермском крае для строительства загородного дома все чаще стали выбирать каркасную технологию. Возвести коттедж можно в рекордно короткие сроки, при этом денег будет потрачено меньше, чем на строительство дома из кирпича или бревен, рассказала URA.RU директор агентства недвижимости «Территория59» Екатерина Пахомова. «Сейчас люди стремятся к тому, чтобы как можно больше сократить сроки строительства дома. Поэтому становится популярным каркасное домостроение. Можно заказать строительство коттеджа „под ключ“, и он будет готов за два месяца. Кроме того, это дешевле, чем кирпичные или бревенчатые дома», — рассказала риелтор. В основе каркасных домов заложена конструкция из линейных элементов, которые снаружи обшивают строительными материалами, а внутри прокладывают шумовую и тепловую изоляцию. Стоимость строительства одноэтажного каркасного дома в Пермском крае площадью 83 кв. м. начинается от 1,1 млн рублей. Такой же дом из кирпича выйдет от 1,6 млн рублей, но строить его будут не меньше одного года, отметила Пахомова. Ранее URA.RU рассказывало, где расположены модные локации для строительства дома. Самым живописным считается деревня Гари.

В Пермском крае для строительства загородного дома все чаще стали выбирать каркасную технологию. Возвести коттедж можно в рекордно короткие сроки, при этом денег будет потрачено меньше, чем на строительство дома из кирпича или бревен, рассказала URA.RU директор агентства недвижимости «Территория59» Екатерина Пахомова. «Сейчас люди стремятся к тому, чтобы как можно больше сократить сроки строительства дома. Поэтому становится популярным каркасное домостроение. Можно заказать строительство коттеджа „под ключ“, и он будет готов за два месяца. Кроме того, это дешевле, чем кирпичные или бревенчатые дома», — рассказала риелтор. В основе каркасных домов заложена конструкция из линейных элементов, которые снаружи обшивают строительными материалами, а внутри прокладывают шумовую и тепловую изоляцию. Стоимость строительства одноэтажного каркасного дома в Пермском крае площадью 83 кв. м. начинается от 1,1 млн рублей. Такой же дом из кирпича выйдет от 1,6 млн рублей, но строить его будут не меньше одного года, отметила Пахомова. Ранее URA.RU рассказывало, где расположены модные локации для строительства дома. Самым живописным считается деревня Гари.