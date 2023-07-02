Пермякам рассказали о самых модных локациях для строительства дома в пригороде

Пермский риелтор: деревня Гари считается самым живописным местом для строительства дома в пригороде Перми

03 июля 2023 в 12:20 Размер текста - 17 +

Цены на участки в хороших локациях сейчас снижены Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Участки земли в деревнях Бобки и Жебреи, а также в поселке Протасы риелторы считают наиболее живописными для покупки или строительства загородного дома в окрестностях Перми. Но самой модной локацией в 2023 году стала деревня Гари, расположенная вблизи Хохловки. Об этом URA.RU рассказала директор агентства недвижимости «Территория59» Екатерина Пахомова. «Сейчас на продажу выставлены загородные дома и участки в разных направлениях. Их очень много. Хорошо покупают недвижимость в Протасах, Бобках, Луговском, Жебреях, Красном Восходе, Хохловке. Также повысился спрос на дома и участки в деревне Гари. К ней сделали хорошую автомобильную дорогу, и к красивым видам добавилась транспортная доступность», — рассказала риелтор. Также она отметила, что цены на участки на этих территориях сейчас снижены. В поселке Красный Восход можно купить участок стоимостью от 40 до 60 тысяч рублей за сотку, в деревне Бобки земля обойдется в 50 тысяч рублей за сотку. За участок на берегу реки придется раскошелиться. В этом случае сто квадратных метров будут стоить не менее 350 тысяч рублей. Ранее URA.RU рассказывало, как поселиться в пригороде Перми с выгодой. Если строить дом самостоятельно, можно сэкономить хорошую сумму.

Участки земли в деревнях Бобки и Жебреи, а также в поселке Протасы риелторы считают наиболее живописными для покупки или строительства загородного дома в окрестностях Перми. Но самой модной локацией в 2023 году стала деревня Гари, расположенная вблизи Хохловки. Об этом URA.RU рассказала директор агентства недвижимости «Территория59» Екатерина Пахомова. «Сейчас на продажу выставлены загородные дома и участки в разных направлениях. Их очень много. Хорошо покупают недвижимость в Протасах, Бобках, Луговском, Жебреях, Красном Восходе, Хохловке. Также повысился спрос на дома и участки в деревне Гари. К ней сделали хорошую автомобильную дорогу, и к красивым видам добавилась транспортная доступность», — рассказала риелтор. Также она отметила, что цены на участки на этих территориях сейчас снижены. В поселке Красный Восход можно купить участок стоимостью от 40 до 60 тысяч рублей за сотку, в деревне Бобки земля обойдется в 50 тысяч рублей за сотку. За участок на берегу реки придется раскошелиться. В этом случае сто квадратных метров будут стоить не менее 350 тысяч рублей. Ранее URA.RU рассказывало, как поселиться в пригороде Перми с выгодой. Если строить дом самостоятельно, можно сэкономить хорошую сумму.