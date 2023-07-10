Власти успокоили россиян, которые боятся за свои биометрические данные

На Госуслугах и в дептрансе Москвы заявили о защите биометрических данных россиян

10 июля 2023 в 20:33 Размер текста - 17 +

Данные россиян надежно защищены Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Опровержение фейковой информации В социальных сетях распространяют заявление президента компании InfoWatch Натальи Касперской, в котором она говорит об уязвимости биометрических данных и призывает не сдавать их. Однако система защиты этой информации в России надежна, сообщается на сайте Госуслуг, данные подтвердили в дептрансе Москвы. Об том стало известно в ходе совместного проекта URA.RU и «Лапша Медиа» по разоблачению фейков. «Моя личная рекомендация: ни в коем случае не сдавать биометрические данные, не вестись на удобство. Их практически с гарантией украдут, продадут, сольют», — заявляла Касперская еще в 2021 году в интервью РИА Новости, цитата сейчас активно расходится по соцсетям. Однако ее заявление относится к технологии в целом. Как рассказали в дептрансе Москвы, в России система надежна. «Когда вы загружаете фото своего лица, система автоматически „разбивает“ его на несколько десятков символов. Это уникальный биометрический ключ, который хранится на сервере. То есть мы храним не фото, а символы. Их нельзя расшифровать обратно в изображение лица», — передает «Интерфакс» заявление ведомства. На сайте «Госуслуг» также отмечается, что с 2023 года в России данные обязаны храниться в Единой биометрической системе (ЕБС), что повысило безопасность. «Биометрические алгоритмы обмануть намного сложнее, чем человека. Единая биометрическая система имеет точность распознавания 10 в минус седьмой степени. Это значит, что она пропустит только одного человека на 10 млн. При том, что мы используем дополнительную связку с логином и паролем от „Госуслуг“ — это становится практически невозможным», — сообщается на «Госуслугах». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В социальных сетях распространяют заявление президента компании InfoWatch Натальи Касперской, в котором она говорит об уязвимости биометрических данных и призывает не сдавать их. Однако система защиты этой информации в России надежна, сообщается на сайте Госуслуг, данные подтвердили в дептрансе Москвы. Об том стало известно в ходе совместного проекта URA.RU и «Лапша Медиа» по разоблачению фейков. «Моя личная рекомендация: ни в коем случае не сдавать биометрические данные, не вестись на удобство. Их практически с гарантией украдут, продадут, сольют», — заявляла Касперская еще в 2021 году в интервью РИА Новости, цитата сейчас активно расходится по соцсетям. Однако ее заявление относится к технологии в целом. Как рассказали в дептрансе Москвы, в России система надежна. «Когда вы загружаете фото своего лица, система автоматически „разбивает“ его на несколько десятков символов. Это уникальный биометрический ключ, который хранится на сервере. То есть мы храним не фото, а символы. Их нельзя расшифровать обратно в изображение лица», — передает «Интерфакс» заявление ведомства. На сайте «Госуслуг» также отмечается, что с 2023 года в России данные обязаны храниться в Единой биометрической системе (ЕБС), что повысило безопасность. «Биометрические алгоритмы обмануть намного сложнее, чем человека. Единая биометрическая система имеет точность распознавания 10 в минус седьмой степени. Это значит, что она пропустит только одного человека на 10 млн. При том, что мы используем дополнительную связку с логином и паролем от „Госуслуг“ — это становится практически невозможным», — сообщается на «Госуслугах».