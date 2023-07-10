10 июля 2023
09 июля 2023

Рыбак из ХМАО рассказал, как поймал судака с глубины 12 метров

Рыбак в ХМАО поймал судака с глубины 12 метров на силиконовую приманку
© Служба новостей «URA.RU»
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Лето в городе. Сургут, рыбак, хобби, увлечение, досуг, отдых, рыбалка
Рыбалка проходила в Пойковском Фото:

В Пойковском (ХМАО) рыбак Максим Рябов поймал судака с глубины 12 метров на силиконовую приманку «Jig It Puller». Об этом югорчанин поделился в соцсети.

«Прокатился на „Мутный“ который в Пойковском. Бонусом рыбалки стал неплохой судак с 12 метров, отреагировал на Jig It Puller 5.5 013 Squid. Ловил спиннингом Hearty Rise Stalker SRE-802MH», — сообщил рыбак в сообществе «Рыбалка в Сургуте» в соцсети «ВКонтакте».

Со слов любителя, цель поездки была в поимке крупной щуки, но этого не случилось. Но, помимо крупного судака, удалось поймать много окуней, которые также хорошо реагировали на силиконовую приманку.

Ранее URA.RU сообщало, что в Ханты-Мансийской автономном округе рыбак поймал большую щуку. Примерный вес добычи югорчанина составил 10,7 килограмм.

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В Пойковском (ХМАО) рыбак Максим Рябов поймал судака с глубины 12 метров на силиконовую приманку «Jig It Puller». Об этом югорчанин поделился в соцсети. «Прокатился на „Мутный“ который в Пойковском. Бонусом рыбалки стал неплохой судак с 12 метров, отреагировал на Jig It Puller 5.5 013 Squid. Ловил спиннингом Hearty Rise Stalker SRE-802MH», — сообщил рыбак в сообществе «Рыбалка в Сургуте» в соцсети «ВКонтакте». Со слов любителя, цель поездки была в поимке крупной щуки, но этого не случилось. Но, помимо крупного судака, удалось поймать много окуней, которые также хорошо реагировали на силиконовую приманку. Ранее URA.RU сообщало, что в Ханты-Мансийской автономном округе рыбак поймал большую щуку. Примерный вес добычи югорчанина составил 10,7 килограмм.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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