Рыбак из ХМАО рассказал, как поймал судака с глубины 12 метров

Рыбак в ХМАО поймал судака с глубины 12 метров на силиконовую приманку

11 июля 2023 в 08:22 Размер текста - 17 +

Рыбалка проходила в Пойковском Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В Пойковском (ХМАО) рыбак Максим Рябов поймал судака с глубины 12 метров на силиконовую приманку «Jig It Puller». Об этом югорчанин поделился в соцсети. «Прокатился на „Мутный“ который в Пойковском. Бонусом рыбалки стал неплохой судак с 12 метров, отреагировал на Jig It Puller 5.5 013 Squid. Ловил спиннингом Hearty Rise Stalker SRE-802MH», — сообщил рыбак в сообществе «Рыбалка в Сургуте» в соцсети «ВКонтакте». Со слов любителя, цель поездки была в поимке крупной щуки, но этого не случилось. Но, помимо крупного судака, удалось поймать много окуней, которые также хорошо реагировали на силиконовую приманку. Ранее URA.RU сообщало, что в Ханты-Мансийской автономном округе рыбак поймал большую щуку. Примерный вес добычи югорчанина составил 10,7 килограмм.

В Пойковском (ХМАО) рыбак Максим Рябов поймал судака с глубины 12 метров на силиконовую приманку «Jig It Puller». Об этом югорчанин поделился в соцсети. «Прокатился на „Мутный“ который в Пойковском. Бонусом рыбалки стал неплохой судак с 12 метров, отреагировал на Jig It Puller 5.5 013 Squid. Ловил спиннингом Hearty Rise Stalker SRE-802MH», — сообщил рыбак в сообществе «Рыбалка в Сургуте» в соцсети «ВКонтакте». Со слов любителя, цель поездки была в поимке крупной щуки, но этого не случилось. Но, помимо крупного судака, удалось поймать много окуней, которые также хорошо реагировали на силиконовую приманку. Ранее URA.RU сообщало, что в Ханты-Мансийской автономном округе рыбак поймал большую щуку. Примерный вес добычи югорчанина составил 10,7 килограмм.