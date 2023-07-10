10 июля 2023

В Екатеринбурге построят интернат для вундеркиндов. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Вручение дипломов и выпускной УрФУ. Екатеринбург, уральский государственный университет, выпускной урфу, выпускник2021
В интернате будут учиться самые умные из школьников (архивное фото) Фото:

Для учеников СУНЦ УрФУ (специализированный учебно-научный центр Уральского федерального университета) построят интернат в рамках проекта «Кампус». Об этом корреспонденту URA.RU рассказал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев во время церемонии старта строительства второй очереди кампуса УрФУ в районе Новокольцовский.

«В проекте „Кампус“ заложено строительство интерната для учеников СУНЦа. Этот вопрос мы поднимали вчера с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным», — отметил Куйвашев, отвечая на вопрос журналиста агентства.

Ранее URA.RU писало о том, что в Новокольцовском районе Екатеринбурга окончилось строительство первой очереди кампуса УрФУ. Его возведение завершилось открытием медицинского и общественного центров университета. Студенты смогут посетить их уже в новом учебном году.

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Для учеников СУНЦ УрФУ (специализированный учебно-научный центр Уральского федерального университета) построят интернат в рамках проекта «Кампус». Об этом корреспонденту URA.RU рассказал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев во время церемонии старта строительства второй очереди кампуса УрФУ в районе Новокольцовский. «В проекте „Кампус“ заложено строительство интерната для учеников СУНЦа. Этот вопрос мы поднимали вчера с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным», — отметил Куйвашев, отвечая на вопрос журналиста агентства. Ранее URA.RU писало о том, что в Новокольцовском районе Екатеринбурга окончилось строительство первой очереди кампуса УрФУ. Его возведение завершилось открытием медицинского и общественного центров университета. Студенты смогут посетить их уже в новом учебном году.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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