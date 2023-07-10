Для учеников СУНЦ УрФУ (специализированный учебно-научный центр Уральского федерального университета) построят интернат в рамках проекта «Кампус». Об этом корреспонденту URA.RU рассказал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев во время церемонии старта строительства второй очереди кампуса УрФУ в районе Новокольцовский.
«В проекте „Кампус“ заложено строительство интерната для учеников СУНЦа. Этот вопрос мы поднимали вчера с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным», — отметил Куйвашев, отвечая на вопрос журналиста агентства.
Ранее URA.RU писало о том, что в Новокольцовском районе Екатеринбурга окончилось строительство первой очереди кампуса УрФУ. Его возведение завершилось открытием медицинского и общественного центров университета. Студенты смогут посетить их уже в новом учебном году.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.