Очевидцы сообщили, что пропавшие в Пермском крае туристы живы

Туристы должны были сплавляться на реке Усьва
Пропавших в Пермском крае туристов с детьми видели живыми недалеко от конца маршрута. Об этом сообщили очевидцы.
«Туристы с детьми, пропавшие в Пермском крае, живы, очевидцы видели их за 30 км до конца маршрута», — сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы. Ранее за ними выслали вертолет со спасателями и врачами.
Группа туристов из 22 человек, 11 из которых дети, пропала в Горнозаводском районе 9 июля. Когда путешественники должны были завершить маршрут, они не вышли на связь. После этого начались поиски пропавших, на место были отправлены следователи-криминалисты.
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