Очевидцы сообщили, что пропавшие в Пермском крае туристы живы

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Памятник природы Усвиньские столбы. Пермь, лето, активный отдых, пермский край, природа, туризм, Усьва, река усьва, усвиньские столбы
Туристы должны были сплавляться на реке Усьва Фото:

Пропавших в Пермском крае туристов с детьми видели живыми недалеко от конца маршрута. Об этом сообщили очевидцы.

«Туристы с детьми, пропавшие в Пермском крае, живы, очевидцы видели их за 30 км до конца маршрута», — сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы. Ранее за ними выслали вертолет со спасателями и врачами.

Группа туристов из 22 человек, 11 из которых дети, пропала в Горнозаводском районе 9 июля. Когда путешественники должны были завершить маршрут, они не вышли на связь. После этого начались поиски пропавших, на место были отправлены следователи-криминалисты.

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Пропавших в Пермском крае туристов с детьми видели живыми недалеко от конца маршрута. Об этом сообщили очевидцы. «Туристы с детьми, пропавшие в Пермском крае, живы, очевидцы видели их за 30 км до конца маршрута», — сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы. Ранее за ними выслали вертолет со спасателями и врачами. Группа туристов из 22 человек, 11 из которых дети, пропала в Горнозаводском районе 9 июля. Когда путешественники должны были завершить маршрут, они не вышли на связь. После этого начались поиски пропавших, на место были отправлены следователи-криминалисты.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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