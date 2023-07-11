Белорусский премьер-министр наладил военно-промышленные связи с «Уралвагонзаводом». Видео

11 июля 2023 в 17:08 Размер текста - 17 +

Экскурсию белорусской делегации по УВЗ провел глава предприятия Потапов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Премьер-министр Республики Беларусь Роман Головченко посетил «Уралвагонзавод» в Нижнем Тагиле (Свердловская область), где он прошелся по цехам и ознакомился с выпускаемой продукцией. Он посетил предприятие в знак укрепления белорусско-российского сотрудничества в военно-промышленной сфере. Об этом сообщает пресс-служба предприятия. «Для „Уралвагонзавода“ Республика Беларусь — давний стратегический партнер. Наши деловые отношения не одно десятилетие развиваются не только в области военно-технического сотрудничества, но и промышленной кооперации», — заявил генеральный директор концерна УВЗ Александр Потапов. Глава предприятия лично провел экскурсию для иностранной делегации, куда вошли премьер-министр Роман Головченко, посол Белоруссии в РФ Дмитрий Крутой, председатель государственного военно-промышленного комитета Белоруссии Дмитрий Пантус и другие VIP-гости. После экскурсии Головченко оставил запись в Книге почетных гостей предприятия. «В память о посещении „Уралвагонзавода“ белорусской делегацией и в знак укрепления белорусско-российского сотрудничества в военно-промышленной сфере», — написал белорусский премьер.

Премьер-министр Республики Беларусь Роман Головченко посетил «Уралвагонзавод» в Нижнем Тагиле (Свердловская область), где он прошелся по цехам и ознакомился с выпускаемой продукцией. Он посетил предприятие в знак укрепления белорусско-российского сотрудничества в военно-промышленной сфере. Об этом сообщает пресс-служба предприятия. «Для „Уралвагонзавода“ Республика Беларусь — давний стратегический партнер. Наши деловые отношения не одно десятилетие развиваются не только в области военно-технического сотрудничества, но и промышленной кооперации», — заявил генеральный директор концерна УВЗ Александр Потапов. Глава предприятия лично провел экскурсию для иностранной делегации, куда вошли премьер-министр Роман Головченко, посол Белоруссии в РФ Дмитрий Крутой, председатель государственного военно-промышленного комитета Белоруссии Дмитрий Пантус и другие VIP-гости. После экскурсии Головченко оставил запись в Книге почетных гостей предприятия. «В память о посещении „Уралвагонзавода“ белорусской делегацией и в знак укрепления белорусско-российского сотрудничества в военно-промышленной сфере», — написал белорусский премьер.