Премьер-министр Республики Беларусь Роман Головченко посетил «Уралвагонзавод» в Нижнем Тагиле (Свердловская область), где он прошелся по цехам и ознакомился с выпускаемой продукцией. Он посетил предприятие в знак укрепления белорусско-российского сотрудничества в военно-промышленной сфере. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.
«Для „Уралвагонзавода“ Республика Беларусь — давний стратегический партнер. Наши деловые отношения не одно десятилетие развиваются не только в области военно-технического сотрудничества, но и промышленной кооперации», — заявил генеральный директор концерна УВЗ Александр Потапов.
Глава предприятия лично провел экскурсию для иностранной делегации, куда вошли премьер-министр Роман Головченко, посол Белоруссии в РФ Дмитрий Крутой, председатель государственного военно-промышленного комитета Белоруссии Дмитрий Пантус и другие VIP-гости. После экскурсии Головченко оставил запись в Книге почетных гостей предприятия. «В память о посещении „Уралвагонзавода“ белорусской делегацией и в знак укрепления белорусско-российского сотрудничества в военно-промышленной сфере», — написал белорусский премьер.
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