В Перми на заемные деньги увеличат производство спецкабелей

12 июля 2023 в 04:01 Размер текста - 17 +

В Перми расширяется производство специальных кабелей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Перми вырастет производство кабелей спецназначения. На развитие производства будет привлечено полмиллиарда заемных средств. Об этом рассказал губернатор Прикамья Дмитрий Махонин. «В Перми будет расширено производство кабелей спецназначения. Реализовать амбициозный проект компании „ЭЛКА-Кабель“ поможет Фонд развития промышленности РФ, предоставив займ 500 млн рублей под 1%», — написал Махонин в telegram-канале. По его словам, на предприятии начнут работу два новых цеха с уровнем локализации производства около 90%. Уточняется, что инвестпроект поможет создать более 30 рабочих мест и обеспечить дополнительные налоговые поступления в бюджет. Ранее сообщалось, что пермский холдинг «Кредо» начинает производить полиэтиленовую упаковку, которая заменит пленку иностранных производителей. Продукция, созданная из российских полимерных пластиков, успешно проходит испытания на молочных комбинатах, промпредприятиях и в логистических центрах, рассказали в компании.

В Перми вырастет производство кабелей спецназначения. На развитие производства будет привлечено полмиллиарда заемных средств. Об этом рассказал губернатор Прикамья Дмитрий Махонин. «В Перми будет расширено производство кабелей спецназначения. Реализовать амбициозный проект компании „ЭЛКА-Кабель“ поможет Фонд развития промышленности РФ, предоставив займ 500 млн рублей под 1%», — написал Махонин в telegram-канале. По его словам, на предприятии начнут работу два новых цеха с уровнем локализации производства около 90%. Уточняется, что инвестпроект поможет создать более 30 рабочих мест и обеспечить дополнительные налоговые поступления в бюджет. Ранее сообщалось, что пермский холдинг «Кредо» начинает производить полиэтиленовую упаковку, которая заменит пленку иностранных производителей. Продукция, созданная из российских полимерных пластиков, успешно проходит испытания на молочных комбинатах, промпредприятиях и в логистических центрах, рассказали в компании.