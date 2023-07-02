ВС России добили солдат ВСУ на Антоновском острове

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ВС РФ уничтожили украинских военных, высадившихся на Антоновском острове Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Российские войска полностью уничтожили подразделения ВСУ, которые высадились на Антоновском острове в Херсонской области. Об этом в ходе брифинга сообщило Минобороны России.

«На херсонском направлении завершено уничтожение подразделений ВСУ, высадившихся на острове Антоновский в районе Антоновского моста», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее стало известно о попытке группы диверсантов высадиться на Антоновский остров. Российские силы тогда ликвидировали диверсионную группу.

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Российские войска полностью уничтожили подразделения ВСУ, которые высадились на Антоновском острове в Херсонской области. Об этом в ходе брифинга сообщило Минобороны России. «На херсонском направлении завершено уничтожение подразделений ВСУ, высадившихся на острове Антоновский в районе Антоновского моста», — говорится в сообщении ведомства. Ранее стало известно о попытке группы диверсантов высадиться на Антоновский остров. Российские силы тогда ликвидировали диверсионную группу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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