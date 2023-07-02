ВС России добили солдат ВСУ на Антоновском острове

ВС РФ уничтожили украинских военных, высадившихся на Антоновском острове
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Российские войска полностью уничтожили подразделения ВСУ, которые высадились на Антоновском острове в Херсонской области. Об этом в ходе брифинга сообщило Минобороны России.
«На херсонском направлении завершено уничтожение подразделений ВСУ, высадившихся на острове Антоновский в районе Антоновского моста», — говорится в сообщении ведомства.
Ранее стало известно о попытке группы диверсантов высадиться на Антоновский остров. Российские силы тогда ликвидировали диверсионную группу.
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