Среди проектов — база отдыха на берегу реки Нягань-Юган Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Глава Нягани (ХМАО) Иван Ямашев провел совещание рабочей инвестгруппы и выехал на объекты, реализуемые инициативными гражданами. В ходе поездки он оценил проделанную работу и ознакомления с планами на будущее. Соответствующий пост мэр разместил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Провел совещание рабочей Инвестгруппы с выездом на участки, отведенные инициативным горожанам для реализации своих проектов. Оценили проделанную работу и рассмотрели планы на ближайшую перспективу. В рамках расширения бизнеса в 3-м микрорайоне будет построено новое семейное кафе под брендом «Italian Pizza», — говорится в сообщении.

Помимо этого, уже полгода на берегу реки Нягань-Юган работает база отдыха с купольными шатрами. Летом там дополнительно откроются гриль-домики и обзорная терраса. Еще один проект — Музей советской эпохи «Курочка Ряба». Он призван сохранить историческую память и наследие через современные активности.

Ранее URA.RU сообщало, что для реализации масштабного инвестиционного проекта в Советском районе (ХМАО) будет выделен участок без проведения торгов. Проект предполагает строительство завода для производства отечественных белковых компонентов — основы сухих молочных продуктов для питания новорожденных и детей до 6 месяцев.

Один из проектов — база отдыха с купольными шатрами Страница Ивана Ямашев в соцсети «ВКонтакте»

Мэр ознакомился с проектом строительства семейной пиццерии Страница Ивана Ямашев в соцсети «ВКонтакте»