На челябинской телебашне в День металлурга разольется раскаленный металл

В Челябинске День металлурга отмечается ежегодно с 1957 года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Челябинске в День металлурга праздничная подсветка на телебашне включится 16 июля в 22:15. На телебашне появятся переливы в виде имитации раскаленного металла и надпись «С Днем металлурга», сообщается на сайте мэрии.

«16 июля филиал РТРС „Челябинский ОРТПЦ“ включит праздничную подсветку на телебашне в честь Дня металлурга. В воскресенье, с 22:15 до 01:00 на телебашне появятся переливы в виде имитации раскаленного металла и надпись „С Днем металлурга“», — сообщается на сайте.

В пресс-службе отметили, один из самых любимых и значимых праздников отмечается в Челябинске ежегодно, начиная с 1957 года. Прежде всего это праздник тех, кого судьба связала с одной из важнейших отраслей экономики нашей страны — металлургией.