На челябинской телебашне в День металлурга разольется раскаленный металл

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Предприятие «Мотовилихинские заводы». Пермь, металлургическое предприятие, металлургия, металлургический завод, сталевар, металлург
В Челябинске День металлурга отмечается ежегодно с 1957 года Фото:

В Челябинске в День металлурга праздничная подсветка на телебашне включится 16 июля в 22:15. На телебашне появятся переливы в виде имитации раскаленного металла и надпись «С Днем металлурга», сообщается на сайте мэрии.

«16 июля филиал РТРС „Челябинский ОРТПЦ“ включит праздничную подсветку на телебашне в честь Дня металлурга. В воскресенье, с 22:15 до 01:00 на телебашне появятся переливы в виде имитации раскаленного металла и надпись „С Днем металлурга“», — сообщается на сайте.

В пресс-службе отметили, один из самых любимых и значимых праздников отмечается в Челябинске ежегодно, начиная с 1957 года. Прежде всего это праздник тех, кого судьба связала с одной из важнейших отраслей экономики нашей страны — металлургией.

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В Челябинске в День металлурга праздничная подсветка на телебашне включится 16 июля в 22:15. На телебашне появятся переливы в виде имитации раскаленного металла и надпись «С Днем металлурга», сообщается на сайте мэрии. «16 июля филиал РТРС „Челябинский ОРТПЦ“ включит праздничную подсветку на телебашне в честь Дня металлурга. В воскресенье, с 22:15 до 01:00 на телебашне появятся переливы в виде имитации раскаленного металла и надпись „С Днем металлурга“», — сообщается на сайте. В пресс-службе отметили, один из самых любимых и значимых праздников отмечается в Челябинске ежегодно, начиная с 1957 года. Прежде всего это праздник тех, кого судьба связала с одной из важнейших отраслей экономики нашей страны — металлургией.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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