16 июля 2023

В Екатеринбурге на пять часов задерживают рейс до Сыктывкара и Нарьян-Мара. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт Кольцово во время пандемии коронавируса. Екатеринбург, аэропорт кольцово, эпидемия, терминал а, медицинская маска, пассажиры, covid19, коронавирус
Из Екатеринбурга с опозданием вылетит самолет до Нарьян-Мара и Сыктывкара Фото:

В аэропорту Кольцово (Екатеринбург) на пять часов задерживается вылет рейса до Сыктывкара и Нарьян-Мара. Этим инцидентом заинтересовалась транспортная прокуратура, сообщается в telegram-канале надзорного ведомства.

«17 июля в аэропорту Екатеринбурга (Кольцово) по технической причине произошла задержка рейса 7R-870 по маршруту Екатеринбург — Сыктывкар — Нарьян-Мар авиакомпании RusLine. С целью недопущения нарушений прав пассажиров осуществляется последовательный и непрерывный контроль за оказанием услуг, предусмотренных Федеральными авиационными правилами», — говорится в сообщении прокуратуры.

Самолеты до Сыктывкара и Нарьян-Мара должны были вылететь в 7:00 часов, планируемое время вылета — 12:00. На рейсы ожидаются 49 пассажиров.

Вылета в Сыктывкар и Нарьян-Мар ждут 49 пассажиров
Вылета в Сыктывкар и Нарьян-Мар ждут 49 пассажиров

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В аэропорту Кольцово (Екатеринбург) на пять часов задерживается вылет рейса до Сыктывкара и Нарьян-Мара. Этим инцидентом заинтересовалась транспортная прокуратура, сообщается в telegram-канале надзорного ведомства. «17 июля в аэропорту Екатеринбурга (Кольцово) по технической причине произошла задержка рейса 7R-870 по маршруту Екатеринбург — Сыктывкар — Нарьян-Мар авиакомпании RusLine. С целью недопущения нарушений прав пассажиров осуществляется последовательный и непрерывный контроль за оказанием услуг, предусмотренных Федеральными авиационными правилами», — говорится в сообщении прокуратуры. Самолеты до Сыктывкара и Нарьян-Мара должны были вылететь в 7:00 часов, планируемое время вылета — 12:00. На рейсы ожидаются 49 пассажиров.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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