В аэропорту Кольцово (Екатеринбург) на пять часов задерживается вылет рейса до Сыктывкара и Нарьян-Мара. Этим инцидентом заинтересовалась транспортная прокуратура, сообщается в telegram-канале надзорного ведомства.
«17 июля в аэропорту Екатеринбурга (Кольцово) по технической причине произошла задержка рейса 7R-870 по маршруту Екатеринбург — Сыктывкар — Нарьян-Мар авиакомпании RusLine. С целью недопущения нарушений прав пассажиров осуществляется последовательный и непрерывный контроль за оказанием услуг, предусмотренных Федеральными авиационными правилами», — говорится в сообщении прокуратуры.
Самолеты до Сыктывкара и Нарьян-Мара должны были вылететь в 7:00 часов, планируемое время вылета — 12:00. На рейсы ожидаются 49 пассажиров.
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