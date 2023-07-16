Из Екатеринбурга с опозданием вылетит самолет до Нарьян-Мара и Сыктывкара Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

В аэропорту Кольцово (Екатеринбург) на пять часов задерживается вылет рейса до Сыктывкара и Нарьян-Мара. Этим инцидентом заинтересовалась транспортная прокуратура, сообщается в telegram-канале надзорного ведомства.

«17 июля в аэропорту Екатеринбурга (Кольцово) по технической причине произошла задержка рейса 7R-870 по маршруту Екатеринбург — Сыктывкар — Нарьян-Мар авиакомпании RusLine. С целью недопущения нарушений прав пассажиров осуществляется последовательный и непрерывный контроль за оказанием услуг, предусмотренных Федеральными авиационными правилами», — говорится в сообщении прокуратуры.

Самолеты до Сыктывкара и Нарьян-Мара должны были вылететь в 7:00 часов, планируемое время вылета — 12:00. На рейсы ожидаются 49 пассажиров.