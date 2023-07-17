The Times назвала претендента на пост министра обороны Британии

The Times: глава МИД Великобритании — претендент на пост министра обороны страны

17 июля 2023 в 20:44 Размер текста - 17 +

Джеймс Клеверли может занять пост министра обороны Великобритании осенью 2023 года Фото: Официальный сайт президента Украины На смену нынешнего министра обороны Великобритании Бена Уоллеса может прийти министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли. Об этом сообщает газета The Times, ссылаясь на источники в правительстве. «Высокопоставленные представители правительства заявили, что Клеверли может быть в очереди на пост», — говорится в публикации . Ранее Уоллес отмечал, что собирается покинуть свой пост осенью 2023 года. Уоллес занял пост министра обороны Великобритании в 2019 году. После своей отставки он мечтает работать в баре. Также он планирует заняться участием в скачках.

На смену нынешнего министра обороны Великобритании Бена Уоллеса может прийти министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли. Об этом сообщает газета The Times, ссылаясь на источники в правительстве. «Высокопоставленные представители правительства заявили, что Клеверли может быть в очереди на пост», — говорится в публикации. Ранее Уоллес отмечал, что собирается покинуть свой пост осенью 2023 года. Уоллес занял пост министра обороны Великобритании в 2019 году. После своей отставки он мечтает работать в баре. Также он планирует заняться участием в скачках.