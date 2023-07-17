The Times назвала претендента на пост министра обороны Британии

The Times: глава МИД Великобритании — претендент на пост министра обороны страны
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Джеймс Клеверли может занять пост министра обороны Великобритании осенью 2023 года Фото:

На смену нынешнего министра обороны Великобритании Бена Уоллеса может прийти министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли. Об этом сообщает газета The Times, ссылаясь на источники в правительстве.

«Высокопоставленные представители правительства заявили, что Клеверли может быть в очереди на пост», — говорится в публикации. Ранее Уоллес отмечал, что собирается покинуть свой пост осенью 2023 года.

Уоллес занял пост министра обороны Великобритании в 2019 году. После своей отставки он мечтает работать в баре. Также он планирует заняться участием в скачках.

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На смену нынешнего министра обороны Великобритании Бена Уоллеса может прийти министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли. Об этом сообщает газета The Times, ссылаясь на источники в правительстве. «Высокопоставленные представители правительства заявили, что Клеверли может быть в очереди на пост», — говорится в публикации. Ранее Уоллес отмечал, что собирается покинуть свой пост осенью 2023 года. Уоллес занял пост министра обороны Великобритании в 2019 году. После своей отставки он мечтает работать в баре. Также он планирует заняться участием в скачках.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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