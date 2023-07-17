The Times назвала претендента на пост министра обороны Британии

Джеймс Клеверли может занять пост министра обороны Великобритании осенью 2023 года
На смену нынешнего министра обороны Великобритании Бена Уоллеса может прийти министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли. Об этом сообщает газета The Times, ссылаясь на источники в правительстве.
«Высокопоставленные представители правительства заявили, что Клеверли может быть в очереди на пост», — говорится в
Уоллес занял пост министра обороны Великобритании в 2019 году. После своей отставки он мечтает работать в баре. Также он планирует заняться участием в скачках.
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