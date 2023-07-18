В Свердловской области силовики и волонтеры ищут 81-летнюю женщину. Фото

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Женщина пропала 13 июля Фото:

В Алапаевске (Свердловская область) пропала 81-летняя Тамара Письменских. Женщину ищут с 13 июля, сообщили в областном поисковом отряде «Прорыв».

«Женщина худощавого телосложения, рост 155-160 сантиметров, серо-голубые глаза, седые короткие волосы. На момент пропажи была одета в футболку белого цвета с голубыми полосками, штаны спортивные темного цвета», — рассказали в отряде «Прорыв» Свердловская область на странице «Вконтакте».

Розыском пропавшей занимается полиция Алапаевска. Всех, кто располагает информацией о местонахождении женщины, просьба звонить по телефону +7 (34346) 3-42-25 или по телефону волонтеров 89000440220.

Ориентировка на пропавшую женщину
Ориентировка на пропавшую женщину
Фото:

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В Алапаевске (Свердловская область) пропала 81-летняя Тамара Письменских. Женщину ищут с 13 июля, сообщили в областном поисковом отряде «Прорыв». «Женщина худощавого телосложения, рост 155-160 сантиметров, серо-голубые глаза, седые короткие волосы. На момент пропажи была одета в футболку белого цвета с голубыми полосками, штаны спортивные темного цвета», — рассказали в отряде «Прорыв» Свердловская область на странице «Вконтакте». Розыском пропавшей занимается полиция Алапаевска. Всех, кто располагает информацией о местонахождении женщины, просьба звонить по телефону +7 (34346) 3-42-25 или по телефону волонтеров 89000440220.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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