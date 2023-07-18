В Алапаевске (Свердловская область) пропала 81-летняя Тамара Письменских. Женщину ищут с 13 июля, сообщили в областном поисковом отряде «Прорыв».
«Женщина худощавого телосложения, рост 155-160 сантиметров, серо-голубые глаза, седые короткие волосы. На момент пропажи была одета в футболку белого цвета с голубыми полосками, штаны спортивные темного цвета», — рассказали в отряде «Прорыв» Свердловская область на странице «Вконтакте».
Розыском пропавшей занимается полиция Алапаевска. Всех, кто располагает информацией о местонахождении женщины, просьба звонить по телефону +7 (34346) 3-42-25 или по телефону волонтеров 89000440220.
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