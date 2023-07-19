В Совфеде отметили неспособность ООН скрывать правду о гибели детей от рук ВСУ

Сенатор от ДНР Никонорова: ООН не способна скрывать ранения и гибель детей из-за Украины
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Эвакуированные люди из осажденного Мариуполя на перевалочном пункте в Николаевке. Украина, беженцы, центр временного содержания, перевалочный пункт
ООН уже признала 212 случаев атак на школы и больницы, сказала Наталья Никонорова Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

ООН больше не способна скрывать факты ранений и гибели детей из-за обстрелов Украины. Об этом заявила сенатор от ДНР, член парламентской комиссии по расследованию преступлений Киева против детей Наталья Никонорова.

«Но они уже не могут скрывать правду, ее просто невозможно скрыть. <…> Совсем недавно вышел отчет Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ ООН). В нем сообщается о гибели и ранении детей из-за обстрелов со стороны Украины», — сказала Никонорова РИА Новости. Она добавила, что ООН признала 212 случаев атак на школы и больницы.

По словам Никоноровой, Россия надеется, что страны, не вовлеченные в конфликт, смогут проанализировать факты и сделать свои выводы. Она считает, что манипуляции западных стран не получат результата, поскольку правду сложно отрицать.

Ранее в МИД РФ заявили, что генсек ООН и члены организации закрывают глаза на теракты со стороны Киева. Там отметили, что в секретариате «не нашли даже слов соболезнования» после теракта на Крымский мост, передает «Национальная служба новостей».

Читайте URA RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
ООН больше не способна скрывать факты ранений и гибели детей из-за обстрелов Украины. Об этом заявила сенатор от ДНР, член парламентской комиссии по расследованию преступлений Киева против детей Наталья Никонорова. «Но они уже не могут скрывать правду, ее просто невозможно скрыть. <…> Совсем недавно вышел отчет Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ ООН). В нем сообщается о гибели и ранении детей из-за обстрелов со стороны Украины», — сказала Никонорова РИА Новости. Она добавила, что ООН признала 212 случаев атак на школы и больницы. По словам Никоноровой, Россия надеется, что страны, не вовлеченные в конфликт, смогут проанализировать факты и сделать свои выводы. Она считает, что манипуляции западных стран не получат результата, поскольку правду сложно отрицать. Ранее в МИД РФ заявили, что генсек ООН и члены организации закрывают глаза на теракты со стороны Киева. Там отметили, что в секретариате «не нашли даже слов соболезнования» после теракта на Крымский мост, передает «Национальная служба новостей».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...