В Совфеде отметили неспособность ООН скрывать правду о гибели детей от рук ВСУ

Сенатор от ДНР Никонорова: ООН не способна скрывать ранения и гибель детей из-за Украины

19 июля 2023 в 08:25 Размер текста - 17 +

ООН уже признала 212 случаев атак на школы и больницы, сказала Наталья Никонорова Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине ООН больше не способна скрывать факты ранений и гибели детей из-за обстрелов Украины. Об этом заявила сенатор от ДНР, член парламентской комиссии по расследованию преступлений Киева против детей Наталья Никонорова. «Но они уже не могут скрывать правду, ее просто невозможно скрыть. <…> Совсем недавно вышел отчет Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ ООН). В нем сообщается о гибели и ранении детей из-за обстрелов со стороны Украины», — сказала Никонорова РИА Новости. Она добавила, что ООН признала 212 случаев атак на школы и больницы. По словам Никоноровой, Россия надеется, что страны, не вовлеченные в конфликт, смогут проанализировать факты и сделать свои выводы. Она считает, что манипуляции западных стран не получат результата, поскольку правду сложно отрицать. Ранее в МИД РФ заявили, что генсек ООН и члены организации закрывают глаза на теракты со стороны Киева. Там отметили, что в секретариате «не нашли даже слов соболезнования» после теракта на Крымский мост, передает «Национальная служба новостей».

ООН больше не способна скрывать факты ранений и гибели детей из-за обстрелов Украины. Об этом заявила сенатор от ДНР, член парламентской комиссии по расследованию преступлений Киева против детей Наталья Никонорова. «Но они уже не могут скрывать правду, ее просто невозможно скрыть. <…> Совсем недавно вышел отчет Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ ООН). В нем сообщается о гибели и ранении детей из-за обстрелов со стороны Украины», — сказала Никонорова РИА Новости. Она добавила, что ООН признала 212 случаев атак на школы и больницы. По словам Никоноровой, Россия надеется, что страны, не вовлеченные в конфликт, смогут проанализировать факты и сделать свои выводы. Она считает, что манипуляции западных стран не получат результата, поскольку правду сложно отрицать. Ранее в МИД РФ заявили, что генсек ООН и члены организации закрывают глаза на теракты со стороны Киева. Там отметили, что в секретариате «не нашли даже слов соболезнования» после теракта на Крымский мост, передает «Национальная служба новостей».