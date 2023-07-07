Захарова осудила ООН за включение РФ в список нарушителей прав детей

07 июля 2023 в 23:13 Размер текста - 17 +

Захарова не поняла мнение представителя ООН насчет России Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Россия решительно осуждает решение генсека ООН Антониу Гутерриша включить Россию в перечень сторон, ответственных за нарушения в отношении детей на Украине. Это отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Решительно осуждаем предвзятое политическое решение Антониу Гутерреша о включении Вооруженных Сил России в приложенный к докладу перечень сторон, ответственных за нарушения в отношении детей на Украине», — заявила Захарова, комментарий которой опубликован на официальном сайте Минобороны РФ. Она также отметила удивительным тот факт, что в списке нарушителей отсутствуют Вооруженные Силы Украины. Ранее в ООН был представлен доклад спецпредставителя генсека по вопросу детей и вооруженных конфликтов. В нем российская армия названа нарушителем прав детей. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опровергнул это заявление, подчеркнул, что российские военные неоднократно, рискуя собственной жизнью, принимали меры для спасения детей.

Россия решительно осуждает решение генсека ООН Антониу Гутерриша включить Россию в перечень сторон, ответственных за нарушения в отношении детей на Украине. Это отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Решительно осуждаем предвзятое политическое решение Антониу Гутерреша о включении Вооруженных Сил России в приложенный к докладу перечень сторон, ответственных за нарушения в отношении детей на Украине», — заявила Захарова, комментарий которой опубликован на официальном сайте Минобороны РФ. Она также отметила удивительным тот факт, что в списке нарушителей отсутствуют Вооруженные Силы Украины. Ранее в ООН был представлен доклад спецпредставителя генсека по вопросу детей и вооруженных конфликтов. В нем российская армия названа нарушителем прав детей. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опровергнул это заявление, подчеркнул, что российские военные неоднократно, рискуя собственной жизнью, принимали меры для спасения детей.