07 июля 2023

Захарова осудила ООН за включение РФ в список нарушителей прав детей

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Битва ораторов: Тина Канделаки и Мария Захарова. Екатеринбург, захарова мария
Захарова не поняла мнение представителя ООН насчет России Фото:

Россия решительно осуждает решение генсека ООН Антониу Гутерриша включить Россию в перечень сторон, ответственных за нарушения в отношении детей на Украине. Это отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Решительно осуждаем предвзятое политическое решение Антониу Гутерреша о включении Вооруженных Сил России в приложенный к докладу перечень сторон, ответственных за нарушения в отношении детей на Украине», — заявила Захарова, комментарий которой опубликован на официальном сайте Минобороны РФ. Она также отметила удивительным тот факт, что в списке нарушителей отсутствуют Вооруженные Силы Украины.

Ранее в ООН был представлен доклад спецпредставителя генсека по вопросу детей и вооруженных конфликтов. В нем российская армия названа нарушителем прав детей. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опровергнул это заявление, подчеркнул, что российские военные неоднократно, рискуя собственной жизнью, принимали меры для спасения детей.

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Россия решительно осуждает решение генсека ООН Антониу Гутерриша включить Россию в перечень сторон, ответственных за нарушения в отношении детей на Украине. Это отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Решительно осуждаем предвзятое политическое решение Антониу Гутерреша о включении Вооруженных Сил России в приложенный к докладу перечень сторон, ответственных за нарушения в отношении детей на Украине», — заявила Захарова, комментарий которой опубликован на официальном сайте Минобороны РФ. Она также отметила удивительным тот факт, что в списке нарушителей отсутствуют Вооруженные Силы Украины. Ранее в ООН был представлен доклад спецпредставителя генсека по вопросу детей и вооруженных конфликтов. В нем российская армия названа нарушителем прав детей. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опровергнул это заявление, подчеркнул, что российские военные неоднократно, рискуя собственной жизнью, принимали меры для спасения детей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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