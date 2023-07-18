Жителю ХМАО грозит колония за незаконную рыбалку

Инспекторы госконтроля задержали жителя ХМАО по подозрению в незаконной ловлей рыбы в месте нереста. Об этом URA.RU сообщили в Уральской транспортной прокуратуре. Против рыбака возбуждено уголовное дело по факту незаконной добычи водных биологических ресурсов в местах нереста (п. «в» ч.1 ст. 256 УК РФ).
«Житель ХМАО решил ночью порыбачить на реке Ендырь с применением запрещенного орудия в месте нереста. Выловил 15 особей разной рыбы. Хотел порадоваться своему трофею, но его задержали инспекторы государственного контроля», — рассказали в ведомстве подробности преступления.
По данным прокуратуры, обвиняемый дал признательные показания, раскаялся в содеянном, причиненный ущерб возместил в полном объеме. По указанной статье ему грозит до двух лет лишения свободы.
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