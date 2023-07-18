18 июля 2023

Жителю ХМАО грозит колония за незаконную рыбалку

© Служба новостей «URA.RU»
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Рыба. Заболотье. Тюменская область, сеть, патроны, рыбак, карась, морда, рыболов, рыба, рыбалка, фитиль, рыболовство, патронтаж
Югорчанин ловил рыбу в месте нереста Фото:

Инспекторы госконтроля задержали жителя ХМАО по подозрению в незаконной ловлей рыбы в месте нереста. Об этом URA.RU сообщили в Уральской транспортной прокуратуре. Против рыбака возбуждено уголовное дело по факту незаконной добычи водных биологических ресурсов в местах нереста (п. «в» ч.1 ст. 256 УК РФ).

«Житель ХМАО решил ночью порыбачить на реке Ендырь с применением запрещенного орудия в месте нереста. Выловил 15 особей разной рыбы. Хотел порадоваться своему трофею, но его задержали инспекторы государственного контроля», — рассказали в ведомстве подробности преступления.

По данным прокуратуры, обвиняемый дал признательные показания, раскаялся в содеянном, причиненный ущерб возместил в полном объеме. По указанной статье ему грозит до двух лет лишения свободы.

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Инспекторы госконтроля задержали жителя ХМАО по подозрению в незаконной ловлей рыбы в месте нереста. Об этом URA.RU сообщили в Уральской транспортной прокуратуре. Против рыбака возбуждено уголовное дело по факту незаконной добычи водных биологических ресурсов в местах нереста (п. «в» ч.1 ст. 256 УК РФ). «Житель ХМАО решил ночью порыбачить на реке Ендырь с применением запрещенного орудия в месте нереста. Выловил 15 особей разной рыбы. Хотел порадоваться своему трофею, но его задержали инспекторы государственного контроля», — рассказали в ведомстве подробности преступления. По данным прокуратуры, обвиняемый дал признательные показания, раскаялся в содеянном, причиненный ущерб возместил в полном объеме. По указанной статье ему грозит до двух лет лишения свободы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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