Госдума одобрила закон о вооружении Росгвардии тяжелой техникой

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В Госдуме одобрили вооружение Росгвардии военной техникой Фото:

Государственная Дума РФ в первом чтении приняла закон, наделяющий Росгвардию тяжелой военной техникой. Информация опубликована на сайте Госдумы.

«Госдума приняла в первом чтении и в целом закон, наделяющий Росгвардию правом иметь на вооружении военную (в том числе тяжелую) технику», — говорится в сообщении. Уточняется, что в законе «О войсках национальной гвардии» заменили термин «оружие» на «вооружение». Новое понятие будет подразумевать не только оружие, но и средство его применения.

Ранее глава Росгвардии Виктор Золотов заявил, что с президентом РФ Владимиром Путиным обсуждался вопрос о наделении ведомства военной техникой, напоминает RT. Позже депутаты Госдумы внесли законопроект, который наделил бы Росгвардию тяжелым вооружением, передает телеканал 360.

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Государственная Дума РФ в первом чтении приняла закон, наделяющий Росгвардию тяжелой военной техникой. Информация опубликована на сайте Госдумы. «Госдума приняла в первом чтении и в целом закон, наделяющий Росгвардию правом иметь на вооружении военную (в том числе тяжелую) технику», — говорится в сообщении. Уточняется, что в законе «О войсках национальной гвардии» заменили термин «оружие» на «вооружение». Новое понятие будет подразумевать не только оружие, но и средство его применения. Ранее глава Росгвардии Виктор Золотов заявил, что с президентом РФ Владимиром Путиным обсуждался вопрос о наделении ведомства военной техникой, напоминает RT. Позже депутаты Госдумы внесли законопроект, который наделил бы Росгвардию тяжелым вооружением, передает телеканал 360.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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