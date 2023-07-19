Госдума одобрила закон о вооружении Росгвардии тяжелой техникой 19 июля 2023 в 18:32 Размер текста - 17 + В Госдуме одобрили вооружение Росгвардии военной техникой Фото: Александр Мамаев © URA.RU Государственная Дума РФ в первом чтении приняла закон, наделяющий Росгвардию тяжелой военной техникой. Информация опубликована на сайте Госдумы. «Госдума приняла в первом чтении и в целом закон, наделяющий Росгвардию правом иметь на вооружении военную (в том числе тяжелую) технику», — говорится в сообщении. Уточняется, что в законе «О войсках национальной гвардии» заменили термин «оружие» на «вооружение». Новое понятие будет подразумевать не только оружие, но и средство его применения. Ранее глава Росгвардии Виктор Золотов заявил, что с президентом РФ Владимиром Путиным обсуждался вопрос о наделении ведомства военной техникой, напоминает RT. Позже депутаты Госдумы внесли законопроект, который наделил бы Росгвардию тяжелым вооружением, передает телеканал 360. Государственная Дума РФ в первом чтении приняла закон, наделяющий Росгвардию тяжелой военной техникой. Информация опубликована на сайте Госдумы. «Госдума приняла в первом чтении и в целом закон, наделяющий Росгвардию правом иметь на вооружении военную (в том числе тяжелую) технику», — говорится в сообщении. Уточняется, что в законе «О войсках национальной гвардии» заменили термин «оружие» на «вооружение». Новое понятие будет подразумевать не только оружие, но и средство его применения. Ранее глава Росгвардии Виктор Золотов заявил, что с президентом РФ Владимиром Путиным обсуждался вопрос о наделении ведомства военной техникой, напоминает RT. Позже депутаты Госдумы внесли законопроект, который наделил бы Росгвардию тяжелым вооружением, передает телеканал 360. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям