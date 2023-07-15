Солдат ВСУ Демич пожаловался на предательство командиров

15 июля 2023 в 12:30 Размер текста - 17 +

Украинские командиры сидят в тылу, а не воюют, рассказал Андрей Демич Фото: Официальный сайт президента Украины Украинское командование бросает своих подчиненных «на мясо», пока сами они сидят подальше от позиций проведения боевых действий. Об этом рассказал пленный солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) Андрей Демич. «Украинские командиры <…> сидят в тылу, подальше от позиций и бросают своих подчиненных на мясо», — подчеркнул Андрей Демич. Его слова публикует Минобороны РФ, передает РИА Новости. При этом военнопленный уточнил, что командиры вооружены очень плохо, так как они почти не пользуются оружием. Демич признался, что бывали случаи, когда солдаты ВСУ за раз выносили с поля боя несколько раненных или убитых тел собственных командиров.

Украинское командование бросает своих подчиненных «на мясо», пока сами они сидят подальше от позиций проведения боевых действий. Об этом рассказал пленный солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) Андрей Демич. «Украинские командиры <…> сидят в тылу, подальше от позиций и бросают своих подчиненных на мясо», — подчеркнул Андрей Демич. Его слова публикует Минобороны РФ, передает РИА Новости. При этом военнопленный уточнил, что командиры вооружены очень плохо, так как они почти не пользуются оружием. Демич признался, что бывали случаи, когда солдаты ВСУ за раз выносили с поля боя несколько раненных или убитых тел собственных командиров.