20 июля 2023

Депутат челябинского заксобрания объявила сбор средств на посылку в зону СВО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Поездка Алексея Текслера в Златоуст. Челябинская область, мухометьярова ольга
Ранее депутат Ольга Мухометьярова рассказала о завершении сбора средств на миноискатель, Фото:

Депутат Законодательного собрания Челябинской области Ольга Мухометьярова объявила о сборе средств на очередную посылку в зону спецоперации. Идет контрнаступление и потребностей у парней много, пишет в соцсети Мухометьярова.

«Мы открыли сбор средств на очередную поездку в зону соприкосновения СВО. Задач много. Потребностей еще больше», — написала в своем telegram-канале Ольга Мухометьярова.

Сбор средств открыт на спутниковые тарелки, которые работают со спутником Ямал — 610, бензопилы «Штиль», дизельные генераторы, противодроновые ружья, миноискатели, колеса на грузовые автомобили, а также на дроны, амуницию, средства защиты и многое другое. Как отмечает Ольга Мухометьярова, в зоне СВО идет контрнаступление и каждая спасенная жизнь там — это автоматически спасенная жизнь здесь. 51 страна НАТО воюет с Россией и сейчас не время останавливаться.

Ранее депутат Ольга Мухометьярова рассказала о завершении сбора средств на миноискатель, который будет отправлен военнослужащим в зону спецоперации. Стоимость прибора — 135 тысяч рублей.

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Депутат Законодательного собрания Челябинской области Ольга Мухометьярова объявила о сборе средств на очередную посылку в зону спецоперации. Идет контрнаступление и потребностей у парней много, пишет в соцсети Мухометьярова. «Мы открыли сбор средств на очередную поездку в зону соприкосновения СВО. Задач много. Потребностей еще больше», — написала в своем telegram-канале Ольга Мухометьярова. Сбор средств открыт на спутниковые тарелки, которые работают со спутником Ямал — 610, бензопилы «Штиль», дизельные генераторы, противодроновые ружья, миноискатели, колеса на грузовые автомобили, а также на дроны, амуницию, средства защиты и многое другое. Как отмечает Ольга Мухометьярова, в зоне СВО идет контрнаступление и каждая спасенная жизнь там — это автоматически спасенная жизнь здесь. 51 страна НАТО воюет с Россией и сейчас не время останавливаться. Ранее депутат Ольга Мухометьярова рассказала о завершении сбора средств на миноискатель, который будет отправлен военнослужащим в зону спецоперации. Стоимость прибора — 135 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...