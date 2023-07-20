Депутат челябинского заксобрания объявила сбор средств на посылку в зону СВО

Ранее депутат Ольга Мухометьярова рассказала о завершении сбора средств на миноискатель, Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Депутат Законодательного собрания Челябинской области Ольга Мухометьярова объявила о сборе средств на очередную посылку в зону спецоперации. Идет контрнаступление и потребностей у парней много, пишет в соцсети Мухометьярова.

«Мы открыли сбор средств на очередную поездку в зону соприкосновения СВО. Задач много. Потребностей еще больше», — написала в своем telegram-канале Ольга Мухометьярова.

Сбор средств открыт на спутниковые тарелки, которые работают со спутником Ямал — 610, бензопилы «Штиль», дизельные генераторы, противодроновые ружья, миноискатели, колеса на грузовые автомобили, а также на дроны, амуницию, средства защиты и многое другое. Как отмечает Ольга Мухометьярова, в зоне СВО идет контрнаступление и каждая спасенная жизнь там — это автоматически спасенная жизнь здесь. 51 страна НАТО воюет с Россией и сейчас не время останавливаться.

Ранее депутат Ольга Мухометьярова рассказала о завершении сбора средств на миноискатель, который будет отправлен военнослужащим в зону спецоперации. Стоимость прибора — 135 тысяч рублей.