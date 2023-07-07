Челябинский депутат Мухометьярова собрала средства на покупку миноискателя для бойцов на СВО

Бойцы получат миноискатель на следующей неделе Фото: Дмитрий Григорьев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Депутат заксобрания Челябинской области Ольга Мухометьярова сообщила о завершении сбора средств на миноискатель, который будет отправлен военнослужащим в зону спецоперации. Стоимость прибора — 135 тысяч рублей.

«Сбор средств на миноискатель (металлодетектор) завершен. Было необходимо 135 тысяч рублей. Оставшиеся 78 592 рубля добавила я и директор ООО „ЭСМИ“ Стас Эслингер», — написала Ольга Мухометьярова в своем telegram-канале.

Она уточнила, что за четыре дня удалось собрать более 56 тысяч рублей. Миноискатель уже оплачен и отправлен в приграничный город, где будет получен на следующей неделе.

Ольга Мухометьярова занимается помощью военнослужащим на постоянной основе. Она посещала зону спецоперации с гуманитарным грузом, попадала под обстрел.