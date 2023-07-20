В Нижнем Тагиле на территории ИК из-за обрушения крыши погибли двое рабочих

21 июля 2023 в 11:07 Размер текста - 17 +

Под завалами в ИК-5 обнаружили тело второго рабочего Фото: Владимир Жабриков © URA.RU При обрушении крыши на территории исправительной колонии №5 (ИК) в Нижнем Тагиле (Свердловская область) погибли двое рабочих. Тело одного из мужчин обнаружили под завали. Об этом рассказали в пресс-службе следственного комитета региона. «Тело второго погибшего рабочего найдено сегодня утром под завалами. В связи с тем, что подтвердилась смерть второго мужчины, следствие СКР в ходе расследования рассмотрит вопрос о переквалификации преступления на более тяжкий состав — нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц», — сказано в сообщении. Наказание предусматривает лишение свободы до семи лет. Ранее URA.RU писало, что при обрушении крыши на территории исправительной колонии погиб 56-летний монтажник. Нижнетагильская прокуратура по надзору за соблюдением законов в исправучреждениях организовала проверку соблюдения требований законодательства в связи с обрушением кровли.

При обрушении крыши на территории исправительной колонии №5 (ИК) в Нижнем Тагиле (Свердловская область) погибли двое рабочих. Тело одного из мужчин обнаружили под завали. Об этом рассказали в пресс-службе следственного комитета региона. «Тело второго погибшего рабочего найдено сегодня утром под завалами. В связи с тем, что подтвердилась смерть второго мужчины, следствие СКР в ходе расследования рассмотрит вопрос о переквалификации преступления на более тяжкий состав — нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц», — сказано в сообщении. Наказание предусматривает лишение свободы до семи лет. Ранее URA.RU писало, что при обрушении крыши на территории исправительной колонии погиб 56-летний монтажник. Нижнетагильская прокуратура по надзору за соблюдением законов в исправучреждениях организовала проверку соблюдения требований законодательства в связи с обрушением кровли.