20 июля 2023

В Нижнем Тагиле на территории ИК из-за обрушения крыши погибли двое рабочих

© Служба новостей «URA.RU»
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Под завалами в ИК-5 обнаружили тело второго рабочего Фото:

При обрушении крыши на территории исправительной колонии №5 (ИК) в Нижнем Тагиле (Свердловская область) погибли двое рабочих. Тело одного из мужчин обнаружили под завали. Об этом рассказали в пресс-службе следственного комитета региона.

«Тело второго погибшего рабочего найдено сегодня утром под завалами. В связи с тем, что подтвердилась смерть второго мужчины, следствие СКР в ходе расследования рассмотрит вопрос о переквалификации преступления на более тяжкий состав — нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц», — сказано в сообщении. Наказание предусматривает лишение свободы до семи лет.

Ранее URA.RU писало, что при обрушении крыши на территории исправительной колонии погиб 56-летний монтажник. Нижнетагильская прокуратура по надзору за соблюдением законов в исправучреждениях организовала проверку соблюдения требований законодательства в связи с обрушением кровли.

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При обрушении крыши на территории исправительной колонии №5 (ИК) в Нижнем Тагиле (Свердловская область) погибли двое рабочих. Тело одного из мужчин обнаружили под завали. Об этом рассказали в пресс-службе следственного комитета региона. «Тело второго погибшего рабочего найдено сегодня утром под завалами. В связи с тем, что подтвердилась смерть второго мужчины, следствие СКР в ходе расследования рассмотрит вопрос о переквалификации преступления на более тяжкий состав — нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц», — сказано в сообщении. Наказание предусматривает лишение свободы до семи лет. Ранее URA.RU писало, что при обрушении крыши на территории исправительной колонии погиб 56-летний монтажник. Нижнетагильская прокуратура по надзору за соблюдением законов в исправучреждениях организовала проверку соблюдения требований законодательства в связи с обрушением кровли.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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