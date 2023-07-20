Экс-замдиректора «Соликамского магниевого завода» будут судить за растрату 5 млн

Дело о растрате уже направлено в суд Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Следователи ГСУ ГУ МВД России по Пермскому краю завершили расследование по уголовному делу в отношении бывшего заместителя директора «Соликамского магниевого завода» Вахтанга Джигкаева. По версии следствия, он растратил пять миллионов рублей средств предприятия.

«По версии следствия, являясь директором по экономике и финансам, в 2022 году он совершил растрату в размере 5 млн руб. Речь идет о Вахтанге Джигкаеве, который входил в число руководителей ОАО „Соликамский магниевый завод“ и несколько месяцев был и. о. директора предприятия», — сообщает «Коммерсант-Прикамье».

Как считает следствие, Джигкаев похитил средства компании под предлогом оплаты аванса аудиторских услуг. Фирма, с которой был заключен договор, была подставная. Сейчас дело направлено в суд для рассмотрения. Ранее по делу о растрате средств стратегического предприятия также был арестован бывший директор СМЗ Артур Уртаев, Ему вменяют хищение 2,5 млрд рублей. Свою вину бывший руководитель отрицает.

ОАО «Соликамский магниевый завод» занимается производством редкоземельных металлов и является одним из стратегических предприятий страны. После того как новым владельцем завода стал «Росатом», в отношении бывшего директора и одного из ключевых акционеров были возбуждены уголовные дела.