21 июля 2023

В Перми из-за сильного дождя затопило городские улицы. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Затопление улицы, Челябинск, потоп, вода
В Перми из-за дождя улицы ушли под воду Фото:

На Пермь 22 июля обрушился сильный дождь, ливневка на многих улицах не справилась с высокой нагрузкой. Автомобили буквально плавали в воде. Об этом горожане рассказали в комментариях в соцсети.

«Ливневка в диаметре 190 мм вот и не справляется с дождем. Где водоотведение на улице Куйбышева?» — написал в комментарии один из жителей Перми в группе «ЧП ДТП Пермь» в соцсети «ВКонтакте».

В комментариях пермяки написали, что дождем также затопило участок улицы Чкалова — Стахановская. Один из горожан подчеркнул, что нет смысла жаловаться на стихию, надо подождать и вода сама уйдет.

Ранее в северных и центральных районах Пермского края были зафиксированы самые сильные с начала года дожди. Об этом сообщили пермские метеорологи.

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На Пермь 22 июля обрушился сильный дождь, ливневка на многих улицах не справилась с высокой нагрузкой. Автомобили буквально плавали в воде. Об этом горожане рассказали в комментариях в соцсети. «Ливневка в диаметре 190 мм вот и не справляется с дождем. Где водоотведение на улице Куйбышева?» — написал в комментарии один из жителей Перми в группе «ЧП ДТП Пермь» в соцсети «ВКонтакте». В комментариях пермяки написали, что дождем также затопило участок улицы Чкалова — Стахановская. Один из горожан подчеркнул, что нет смысла жаловаться на стихию, надо подождать и вода сама уйдет. Ранее в северных и центральных районах Пермского края были зафиксированы самые сильные с начала года дожди. Об этом сообщили пермские метеорологи.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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