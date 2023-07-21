В Перми из-за дождя улицы ушли под воду Фото: Читатель URA.RU © URA.RU

На Пермь 22 июля обрушился сильный дождь, ливневка на многих улицах не справилась с высокой нагрузкой. Автомобили буквально плавали в воде. Об этом горожане рассказали в комментариях в соцсети.

«Ливневка в диаметре 190 мм вот и не справляется с дождем. Где водоотведение на улице Куйбышева?» — написал в комментарии один из жителей Перми в группе «ЧП ДТП Пермь» в соцсети «ВКонтакте».

В комментариях пермяки написали, что дождем также затопило участок улицы Чкалова — Стахановская. Один из горожан подчеркнул, что нет смысла жаловаться на стихию, надо подождать и вода сама уйдет.

Ранее в северных и центральных районах Пермского края были зафиксированы самые сильные с начала года дожди. Об этом сообщили пермские метеорологи.