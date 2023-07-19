На Пермский край обрушились самые сильные дожди с начала года

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Непогода, дождь. Челябинск, пешеход, ураган, зонт, непогода, шторм, ливень, климат, дождь
Обильные осадки вызвал пришедший в регион циклон Фото:

В северных и центральных районах Пермского края 19 июля были зафиксированы самые сильные с начала года дожди. Об этом сообщили пермские метеорологи.

«Прошли самые сильные ливни с начала года. В Бисере выпало 55 миллиметров осадков за сутки (44 миллиметра ночью и 11 днем), в Губахе — 45 миллиметров (17 миллиметров ночью и 28 днем). Также существенные осадки прошли в центральных районах. В Чермозе выпало 12 миллиметров осадков, в Кудымкаре — 15, на севере Прикамья отмечались умеренные ливни с грозами. В отличие от локальных ливней, эти дожди охватили значительную площадь и могут на некоторое время увеличить приток воды в Камское водохранилище», — указано в telegram-канале «Опасные природные явления Пермского края».

О том, что на Пермский край надвигаются ливень и крупный град, жителей региона ранее предупреждали специалисты МЧС. В непогоду пермякам рекомендовали не покидать жилища без необходимости. По сведениям главного синоптика Уральского управления Гидрометцентра Галины Шепоренко, дожди будут идти до 23 июля включительно.

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В северных и центральных районах Пермского края 19 июля были зафиксированы самые сильные с начала года дожди. Об этом сообщили пермские метеорологи. «Прошли самые сильные ливни с начала года. В Бисере выпало 55 миллиметров осадков за сутки (44 миллиметра ночью и 11 днем), в Губахе — 45 миллиметров (17 миллиметров ночью и 28 днем). Также существенные осадки прошли в центральных районах. В Чермозе выпало 12 миллиметров осадков, в Кудымкаре — 15, на севере Прикамья отмечались умеренные ливни с грозами. В отличие от локальных ливней, эти дожди охватили значительную площадь и могут на некоторое время увеличить приток воды в Камское водохранилище», — указано в telegram-канале «Опасные природные явления Пермского края». О том, что на Пермский край надвигаются ливень и крупный град, жителей региона ранее предупреждали специалисты МЧС. В непогоду пермякам рекомендовали не покидать жилища без необходимости. По сведениям главного синоптика Уральского управления Гидрометцентра Галины Шепоренко, дожди будут идти до 23 июля включительно.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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