На Пермский край обрушились самые сильные дожди с начала года

Обильные осадки вызвал пришедший в регион циклон Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В северных и центральных районах Пермского края 19 июля были зафиксированы самые сильные с начала года дожди. Об этом сообщили пермские метеорологи.

«Прошли самые сильные ливни с начала года. В Бисере выпало 55 миллиметров осадков за сутки (44 миллиметра ночью и 11 днем), в Губахе — 45 миллиметров (17 миллиметров ночью и 28 днем). Также существенные осадки прошли в центральных районах. В Чермозе выпало 12 миллиметров осадков, в Кудымкаре — 15, на севере Прикамья отмечались умеренные ливни с грозами. В отличие от локальных ливней, эти дожди охватили значительную площадь и могут на некоторое время увеличить приток воды в Камское водохранилище», — указано в telegram-канале «Опасные природные явления Пермского края».

О том, что на Пермский край надвигаются ливень и крупный град, жителей региона ранее предупреждали специалисты МЧС. В непогоду пермякам рекомендовали не покидать жилища без необходимости. По сведениям главного синоптика Уральского управления Гидрометцентра Галины Шепоренко, дожди будут идти до 23 июля включительно.