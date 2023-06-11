WSJ: украинские военные недовольны своими офицерами и техникой НАТО

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Нато.вооружение. техника. stock, гранатомет, рпг, штурм, ВСУ, чвк, наемник, штурмовик, stock
У офицеров ВСУ недостаточно боевого опыта, заявил украинский боец «Финн» Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Украинские военные недовольны западной техникой и военной подготовкой офицеров. Об этом сообщается в материале газеты The Wall Street Journal. Из-за погодных условий западные машины с трудом перемещаются по территории Украины.

«Они [западные машины] были созданы для городских боев и пустыни. В нашей реальности они хоть и могут пройти, но это борьба», — сообщил украинский командир с позывным «Финн» в интервью для газеты. Также он пожаловался на недостаточную подготовку некоторых офицеров ВСУ и отсутствие у них боевого опыта, что приводит их к «дизориентации в стрессовых ситуациях».

«Финн» подчеркнул, что трудности настигли украинских боевиков с первых дней контрнаступления. Этому поспособствовала тщательная подготовка Вооруженных сил России к началу атак ВСУ, уточняется в материале. «Они просто ждали нас… везде были подготовлены позиции. Это была „стальная стена“», — сообщил украинский боец.

Ранее стало известно, что российские силы поразили четыре немецких танка Leopard. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Броня у немецких танков не помогает в защите Украине от современных противотанковых средств. Об этом рассказал эксперт по геополитике Центра политико-стратегического анализа (StratPol) Ксавье Моро, передает ФАН.

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Украинские военные недовольны западной техникой и военной подготовкой офицеров. Об этом сообщается в материале газеты The Wall Street Journal. Из-за погодных условий западные машины с трудом перемещаются по территории Украины. «Они [западные машины] были созданы для городских боев и пустыни. В нашей реальности они хоть и могут пройти, но это борьба», — сообщил украинский командир с позывным «Финн» в интервью для газеты. Также он пожаловался на недостаточную подготовку некоторых офицеров ВСУ и отсутствие у них боевого опыта, что приводит их к «дизориентации в стрессовых ситуациях». «Финн» подчеркнул, что трудности настигли украинских боевиков с первых дней контрнаступления. Этому поспособствовала тщательная подготовка Вооруженных сил России к началу атак ВСУ, уточняется в материале. «Они просто ждали нас… везде были подготовлены позиции. Это была „стальная стена“», — сообщил украинский боец. Ранее стало известно, что российские силы поразили четыре немецких танка Leopard. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Броня у немецких танков не помогает в защите Украине от современных противотанковых средств. Об этом рассказал эксперт по геополитике Центра политико-стратегического анализа (StratPol) Ксавье Моро, передает ФАН.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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