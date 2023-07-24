В пермском городе из-за дождя улицы превратились в реки

В Чайковском Пермского края дождем затопило городские улицы Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В городе Чайковский Пермского края после сильного дождя улицы стали похожи на реки. Об этом рассказали горожане в соцсети.

«Поворот в сторону детской больницы затопило после дождя. На улице Вокзальная, 57 повалило деревья на автомобили», — поделились впечатлениями горожане в группе «Подслушано Чайковский» в соцсети «ВКонтакте».

Один из жителей Чайковского сообщил, что береза упала рядом с автомобилями на улице Ленина, 64. Горожане продолжают делиться впечатлениями о дожде и сильном ветре в пабликах.

Ранее на Пермь обрушился сильный дождь, ливневка на многих улицах не справилась с высокой нагрузкой. Автомобили буквально плавали в воде. Об этом писали горожане в соцсетях.