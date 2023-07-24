24 июля 2023

В пермском городе из-за дождя улицы превратились в реки

© Служба новостей «URA.RU»
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В Чайковском Пермского края дождем затопило городские улицы Фото:

В городе Чайковский Пермского края после сильного дождя улицы стали похожи на реки. Об этом рассказали горожане в соцсети.

«Поворот в сторону детской больницы затопило после дождя. На улице Вокзальная, 57 повалило деревья на автомобили», — поделились впечатлениями горожане в группе «Подслушано Чайковский» в соцсети «ВКонтакте».

Один из жителей Чайковского сообщил, что береза упала рядом с автомобилями на улице Ленина, 64. Горожане продолжают делиться впечатлениями о дожде и сильном ветре в пабликах.

Ранее на Пермь обрушился сильный дождь, ливневка на многих улицах не справилась с высокой нагрузкой. Автомобили буквально плавали в воде. Об этом писали горожане в соцсетях.

В Чайковском Пермского края вечером 24 июля улицы затопило дождем
В Чайковском Пермского края вечером 24 июля улицы затопило дождем

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В городе Чайковский Пермского края после сильного дождя улицы стали похожи на реки. Об этом рассказали горожане в соцсети. «Поворот в сторону детской больницы затопило после дождя. На улице Вокзальная, 57 повалило деревья на автомобили», — поделились впечатлениями горожане в группе «Подслушано Чайковский» в соцсети «ВКонтакте». Один из жителей Чайковского сообщил, что береза упала рядом с автомобилями на улице Ленина, 64. Горожане продолжают делиться впечатлениями о дожде и сильном ветре в пабликах. Ранее на Пермь обрушился сильный дождь, ливневка на многих улицах не справилась с высокой нагрузкой. Автомобили буквально плавали в воде. Об этом писали горожане в соцсетях.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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