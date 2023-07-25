Пермские чиновники уклонялись от уплаты взносов на капремонт

Чиновники уклонялись от исполнения обязательств по уплате взносов
Прокуратура Еловского района (Пермский край) установила, что администрация муниципалитета, будучи собственником жилого помещения, уклонялась от уплаты взносов на капремонт. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
«Установлено, что муниципалитет являлся собственником жилого помещения, расположенного в многоквартирном доме по адресу: село Елово, Комсомольская, 42. Однако, в нарушении жилищного законодательства уклонялся от исполнения обязательств по уплате взносов на капремонт», — написано на сайте прокуратуры.
По итогам проверки главе администрации было внесено представление. Позже задолженность была погашена в полном объеме.
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