25 июля 2023

Пермские чиновники уклонялись от уплаты взносов на капремонт

Власти Еловского района в Пермском крае не соблюдали обязательства по оплате взносов на капремонт
© Служба новостей «URA.RU»
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Чиновники уклонялись от исполнения обязательств по уплате взносов Фото:

Прокуратура Еловского района (Пермский край) установила, что администрация муниципалитета, будучи собственником жилого помещения, уклонялась от уплаты взносов на капремонт. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Установлено, что муниципалитет являлся собственником жилого помещения, расположенного в многоквартирном доме по адресу: село Елово, Комсомольская, 42. Однако, в нарушении жилищного законодательства уклонялся от исполнения обязательств по уплате взносов на капремонт», — написано на сайте прокуратуры.

По итогам проверки главе администрации было внесено представление. Позже задолженность была погашена в полном объеме.

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Прокуратура Еловского района (Пермский край) установила, что администрация муниципалитета, будучи собственником жилого помещения, уклонялась от уплаты взносов на капремонт. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. «Установлено, что муниципалитет являлся собственником жилого помещения, расположенного в многоквартирном доме по адресу: село Елово, Комсомольская, 42. Однако, в нарушении жилищного законодательства уклонялся от исполнения обязательств по уплате взносов на капремонт», — написано на сайте прокуратуры. По итогам проверки главе администрации было внесено представление. Позже задолженность была погашена в полном объеме.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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