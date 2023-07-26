В питерском гипермаркете обокрали посла РФ в Замбии

26 июля 2023 в 10:33 Размер текста - 17 +

Подозреваемый признался в краже денег, сообщает «78 НОВОСТИ» Фото: Владимир Андреев © URA.RU Посла России в Замбии Азима Ярахмедова ограбили в магазине Санкт-Петербурга. У него украли крупную сумму денег. Об этом сообщает «78 НОВОСТИ». «Ярахмедов пришел по своим делам в магазин О’Кей на Московском, и там у него увели черную барсетеку с документами и крупной суммой денег», — пишет СМИ в своем telegram-канале. Там уточнили, что подозреваемый задержан. Им оказался водитель. Он признался в содеянном. Корреспондент URA.RU направил запрос начальнику ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Роману Плугину для уточнения информации. Ответ ожидается.

Посла России в Замбии Азима Ярахмедова ограбили в магазине Санкт-Петербурга. У него украли крупную сумму денег. Об этом сообщает «78 НОВОСТИ». «Ярахмедов пришел по своим делам в магазин О’Кей на Московском, и там у него увели черную барсетеку с документами и крупной суммой денег», — пишет СМИ в своем telegram-канале. Там уточнили, что подозреваемый задержан. Им оказался водитель. Он признался в содеянном. Корреспондент URA.RU направил запрос начальнику ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Роману Плугину для уточнения информации. Ответ ожидается.