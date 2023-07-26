В питерском гипермаркете обокрали посла РФ в Замбии

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Подозреваемый признался в краже денег, сообщает «78 НОВОСТИ» Фото:

Посла России в Замбии Азима Ярахмедова ограбили в магазине Санкт-Петербурга. У него украли крупную сумму денег. Об этом сообщает «78 НОВОСТИ».

«Ярахмедов пришел по своим делам в магазин О’Кей на Московском, и там у него увели черную барсетеку с документами и крупной суммой денег», — пишет СМИ в своем telegram-канале. Там уточнили, что подозреваемый задержан. Им оказался водитель. Он признался в содеянном.

Корреспондент URA.RU направил запрос начальнику ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Роману Плугину для уточнения информации. Ответ ожидается.

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Посла России в Замбии Азима Ярахмедова ограбили в магазине Санкт-Петербурга. У него украли крупную сумму денег. Об этом сообщает «78 НОВОСТИ». «Ярахмедов пришел по своим делам в магазин О’Кей на Московском, и там у него увели черную барсетеку с документами и крупной суммой денег», — пишет СМИ в своем telegram-канале. Там уточнили, что подозреваемый задержан. Им оказался водитель. Он признался в содеянном. Корреспондент URA.RU направил запрос начальнику ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Роману Плугину для уточнения информации. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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