В почве челябинских полей обнаружили паразитов

В почве с полей оказался превышен уровень паразитологических показателей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В полях Чебаркульского района Челябинской области обнаружены паразиты. Проверку проводил Россельхознадзор после жалоб жителей на полчища мух и запах с полей, куда местная птицефабрика свозила куриный помет. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям.

«Жалобы из Тимирязевского и других деревень на запах и полчища мух с полей поступали не однократно. В лаборатории выявлено превышение паразитологических показателей в почве», — заявили URA.RU в ведомстве.

Исследования показали также колиформные бактерии и фекальные энтерококки. При этом закон разрешает вывоз побочных продуктов животноводства на сельскохозяйственные земли. Среди условий — обработка или переработка помета и подстилок. Это необходимо для уничтожения болезнетворных патогенов и паразитов.

Ведомство запросило у прокуратуры разрешение на исследование птицефабрики. Специалисты считают, что она стала источником загрязнения полей.

URA.RU направило запрос агрохолдингу «Чебаркульская птица». Ответ будет опубликован после получения.