В почве челябинских полей обнаружили паразитов

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В почве с полей оказался превышен уровень паразитологических показателей Фото:

В полях Чебаркульского района Челябинской области обнаружены паразиты. Проверку проводил Россельхознадзор после жалоб жителей на полчища мух и запах с полей, куда местная птицефабрика свозила куриный помет. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям.

«Жалобы из Тимирязевского и других деревень на запах и полчища мух с полей поступали не однократно. В лаборатории выявлено превышение паразитологических показателей в почве», — заявили URA.RU в ведомстве.

Исследования показали также колиформные бактерии и фекальные энтерококки. При этом закон разрешает вывоз побочных продуктов животноводства на сельскохозяйственные земли. Среди условий — обработка или переработка помета и подстилок. Это необходимо для уничтожения болезнетворных патогенов и паразитов.

Ведомство запросило у прокуратуры разрешение на исследование птицефабрики. Специалисты считают, что она стала источником загрязнения полей.

URA.RU направило запрос агрохолдингу «Чебаркульская птица». Ответ будет опубликован после получения.

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В полях Чебаркульского района Челябинской области обнаружены паразиты. Проверку проводил Россельхознадзор после жалоб жителей на полчища мух и запах с полей, куда местная птицефабрика свозила куриный помет. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям. «Жалобы из Тимирязевского и других деревень на запах и полчища мух с полей поступали не однократно. В лаборатории выявлено превышение паразитологических показателей в почве», — заявили URA.RU в ведомстве. Исследования показали также колиформные бактерии и фекальные энтерококки. При этом закон разрешает вывоз побочных продуктов животноводства на сельскохозяйственные земли. Среди условий — обработка или переработка помета и подстилок. Это необходимо для уничтожения болезнетворных патогенов и паразитов. Ведомство запросило у прокуратуры разрешение на исследование птицефабрики. Специалисты считают, что она стала источником загрязнения полей. URA.RU направило запрос агрохолдингу «Чебаркульская птица». Ответ будет опубликован после получения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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