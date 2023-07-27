Подоляк назвал уязвимое место Украины перед Россией

Нехватка современного западного вооружение, наподобие зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot, не дает Украине защитить все свои районы. Об этом заявил советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк в беседе с журналистом The Guardian Шоном Уокером.
«У нас недостаточно современных ЗРК, таких как Patriot, способных поразить российские ракеты последнего поколения, такие как „Оникс“ и „Кинжал“ Дефицит этих систем означает, что мы не можем охватить все части страны», —
Ранее военный эксперт Виктор Литовкин заявил, что российские крылатые ракеты «Оникс» неуязвимы практически для любого западного оружия. Такое качество делает эти боеприпасы неуловимыми для украинской армии.
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