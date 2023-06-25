Немецкий генерал назвал главную слабость ВСУ при контрнаступлении

Украине не хватает систем ПВО для успешного контрнаступления. Об этом заявил глава Ситуационного центра по вопросам Украины при Минобороны Германии, бригадный генерал Кристиан Фрейдинг.
«А вот что нужно для наступления, так это сопутствующая ПВО. А она в нужном объеме недоступна. Украина не может выйти из этой дилеммы», — рассказал Фрейдинг в интервью немецкому изданию Welt. По его словам, Украина на каждой встрече с западными партнерами требует поставить ПВО. «Мы делаем все, что можем. Но, несмотря на все это, есть ли у Украины достаточная противовоздушная оборона? Однозначно нет», — заключил Фрейдинг.
Cпикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат признал, что у России есть координаты украинских ПВО. Он также отметил, что Киеву не хватает систем ПВО. Представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что приоритетом военных поставок Украине останутся средства противовоздушной обороны.
Украине не хватает систем ПВО для успешного контрнаступления. Об этом заявил глава Ситуационного центра по вопросам Украины при Минобороны Германии, бригадный генерал Кристиан Фрейдинг. «А вот что нужно для наступления, так это сопутствующая ПВО. А она в нужном объеме недоступна. Украина не может выйти из этой дилеммы», — рассказал Фрейдинг в интервью немецкому изданию Welt. По его словам, Украина на каждой встрече с западными партнерами требует поставить ПВО. «Мы делаем все, что можем. Но, несмотря на все это, есть ли у Украины достаточная противовоздушная оборона? Однозначно нет», — заключил Фрейдинг. Cпикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат признал, что у России есть координаты украинских ПВО. Он также отметил, что Киеву не хватает систем ПВО. Представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что приоритетом военных поставок Украине останутся средства противовоздушной обороны.