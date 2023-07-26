Полковник Литовкин рассказал о российском оружии, ставшем ночным кошмаром для Украины

Российские противокорабельные крылатые ракеты «Оникс» неуязвимы практически для любого западного оружия, что делает их очень сложными целями для ВСУ. Об этом заявил военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин.
«Нет, у них (у Запада — прим. URA.RU) нет такого оружия, чтобы сбивать эти ракеты — ну, разве что ЗРК Patriot. Но, опять же, вопрос в том, как она будет лететь — если ниже 100 метров, то Patriot не может ее перехватить, потому что у него есть „мертвая зона“ от земли до высоты 100 метров», — рассказал Виктор Литовкин в интервью Пятому Каналу.
По словам эксперта, если «Оникс» будет лететь на высоте трех или четырех метров над морем, то вокруг ракеты будет подниматься облако брызг. Из-за этого радиолокационные системы не смогут ее обнаружить.
Однако Литовкин подчеркнул, что российская армия не сможет постоянно бить «Ониксами» по военным объектам Украины. Причиной тому является противокорабельный характер и размещение ракет в береговых частях.
Российские противокорабельные крылатые ракеты «Оникс» неуязвимы практически для любого западного оружия, что делает их очень сложными целями для ВСУ. Об этом заявил военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин. «Нет, у них (у Запада — прим. URA.RU) нет такого оружия, чтобы сбивать эти ракеты — ну, разве что ЗРК Patriot. Но, опять же, вопрос в том, как она будет лететь — если ниже 100 метров, то Patriot не может ее перехватить, потому что у него есть „мертвая зона“ от земли до высоты 100 метров», — рассказал Виктор Литовкин в интервью Пятому Каналу. По словам эксперта, если «Оникс» будет лететь на высоте трех или четырех метров над морем, то вокруг ракеты будет подниматься облако брызг. Из-за этого радиолокационные системы не смогут ее обнаружить. Однако Литовкин подчеркнул, что российская армия не сможет постоянно бить «Ониксами» по военным объектам Украины. Причиной тому является противокорабельный характер и размещение ракет в береговых частях. Ранее американские СМИ писали, что удар российской армии по военным целям в Одессе показал, что противовоздушная оборона ВСУ не способна противостоять ракетам «Оникс». Также представитель командования Военно-воздушных сил Украины Юрий Игнат заявлял, что эти боеприпасы очень сложны для перехвата.