Россотрудничество поможет властям привлекать иностранцев в пермские вузы

Россотрудничество поможет с привлечение иностранных студентов в вузы Прикамья Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Правительство Прикамья и Россотрудничество договорились о совместном продвижении регионального образования за границей и привлечении иностранной молодежи в пермский вузы. Об этом сообщила пресс-служба администрации губернатора Пермского края.

«Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин и руководитель Россотрудничества Евгений Примаков <…> подписали соглашение о взаимодействии и развитии международных связей в научно-технической, образовательной, культурной и деловой сферах. <…> Cтороны объединят усилия по продвижению пермского образования за рубежом и привлечению иностранной молодежи», — указано в сообщении на сайте ведомства.

Поставленных целей участники соглашения планируют добиться за счет увеличения бюджетных целевых мест, выделяемых иностранным студентам по квоте правительства РФ. По данным минобразования края, в вузах сейчас обучается свыше четырех тысяч студентов из более чем 50 стран мира, из них 90 проходят обучение по правительственной квоте.

Ранее корреспондент URA.RU сообщал, что Махонин, выступая на форуме «Россия — Африка», пригласил представителей континента посетить межвузовский кампус. Проект реализуется в Прикамье за счет средств федерального гранта.