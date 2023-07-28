Путин заявил, что Африка становится новым центром силы

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Встреча президента России Владимира Путина с президентом Зимбабве Эммерсоном Мнангагвой. Санкт-Петербург, негры, африканцы, путин владимир, мнангагва эммерсон, африканские дипломаты
Африка — новый центр силы, отметил Владимир Путин Фото:
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В Санкт-Петербурге проходит саммит «Россия — Африка»

Роль Африки в политическом и экономическом смысле растет. Африка — новый центр силы. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время саммита «Россия — Африка».

«Африканский континент становится новым центром силы. Его политическая и экономическая роль растет в геометрической прогрессии. С этой объективной реальностью всем придется считаться», — заявил Владимир Путин. URA.RU ведет прямую трансляцию саммита.

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Роль Африки в политическом и экономическом смысле растет. Африка — новый центр силы. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время саммита «Россия — Африка». «Африканский континент становится новым центром силы. Его политическая и экономическая роль растет в геометрической прогрессии. С этой объективной реальностью всем придется считаться», — заявил Владимир Путин. URA.RU ведет прямую трансляцию саммита.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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