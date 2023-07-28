Путин заявил, что Африка становится новым центром силы

Африка — новый центр силы, отметил Владимир Путин
новость из сюжетаВ Санкт-Петербурге проходит саммит «Россия — Африка»
Роль Африки в политическом и экономическом смысле растет. Африка — новый центр силы. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время саммита «Россия — Африка».
«Африканский континент становится новым центром силы. Его политическая и экономическая роль растет в геометрической прогрессии. С этой объективной реальностью всем придется считаться», — заявил Владимир Путин. URA.RU ведет
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