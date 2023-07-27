В ХМАО жители жалуются на дефицит автобусных маршрутов в дачные кооперативы

Люди из кооперативов жалуются на отсутствие автобусов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Сургутском районе отсутствуют маршруты общественного транспорта от Сургута до ДНТ Мостовик-1 и прилежащие дачные кооперативы. Об этом Корреспонденту URA.RU сообщила местная жительница Анна.

«ДНТ Мостовик-1 расположен за 5 км от Барсово и 5 км от Солнечного. Мы где-то посередине находимся. Уже 8 лет мы просим, чтобы нам предоставили транспорт или конечную остановку. У меня трое детей и они все учатся и в садик ходят в городе. Мы снимаем квартиру зимой, чтобы дети учились в городе [Сургуте]. Пешком нереально ребенку пройти 5 км, автобусы школьные не забирают из города, и городской транспорт туда не едет», — рассказала агентству Анна.

Рядом с ДНТ Мостовик-1 находится еще пять кооперативов, которые точно так же отрезаны от транспортной ветки. Местные жители уже обращались в администрацию Сургутского района с предложением продлить конечную остановку до дачного товарищества, однако отклика не получили.

Корреспонденту URA.RU в районной мэрии заявили, что вопросами межмуниципальных перевозок занимается окружной департамент дорожного хозяйства и транспорта. Однако его специалисты не ответили на телефонный звонок журналиста агентства.

Ранее URA.RU писало про то, как люди теряют сознание в переполненных автобусах, курсирующих между Сургутом и близлежащими районами. Тогда местная жительница рассказала о том, что четыре кооператива обслуживает только один маршрутный автобус.