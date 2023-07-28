Олег Митяев в середине июля провел концерт во дворе детства Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жители двора в Челябинске, в котором вырос исполнитель бардовской песни Олег Митяев, высадили шаровидные ивы. Озеленением челябинцы занялись после его концерта на берегу озера Смолино, сообщает глава Ленинского района Челябинска Александр Орел.

«После концерта Народного артиста Олега Митяева жители двора по улице Новороссийской, д. 87, где вырос Олег Григорьевич, собрали средства для озеленения дворовой территории, которая граничит с набережной озера Смолино. Сегодня вечером совместно с жителями высадили семь шикарных шаровидных ив», — рассказал Орел на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

По словам главы района, проект озеленения двора стал интересен для других творческих людей и друзей Ленинского района: в высадке деревьев приняли участие Народный артист РФ Николай Глазков, заслуженная артистка Галина Сбродова, творческие коллективы Двореца культуры «Станкомаш». Помощь оказал Благотворительный фонд «Мечта» во главе с Сергеем Ермаковым и питомник «Формула ландшафта». В комментариях жители пообещали, что вместе с детьми будут ухаживать за растениями.

Ранее URA.RU сообщало о концерте Олега Митяева во дворе Челябинска, где он провел все свое детство. На берегу озера Смолино известный бард выступал для местных жителей и дарил детям конфеты.

Жители Челябинска высадили семь шаровидных ив Благотворительный фонд «Мечта»

О концерте барда сообщает памятная табличка Благотворительный фонд «Мечта»