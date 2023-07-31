Власти РФ выступили против использования маткапитала для оплаты детский секций

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Детские секции в ДК "Химмаш". Екатеринбург, бокс
В закон уже включена возможность использования маткапитала на оплату занятий в кружках, отметили в Кабмине Фото:

Правительство РФ посчитало избыточным законопроект главы комитета Совета Федерации по экономической политике Андрея Кутепова, которым планировалось разрешить тратить средства материнского капитала на оплату спортивных секций для детей до 18 лет, а также на медицинское страхование ребенка до года. Об этом говорится в официальном заключении кабмина.

«Предлагаемые законопроектом меры дублируют уже имеющиеся гарантии оказания бесплатной медицинской помощи и лекарственного обеспечения детей», — говорится в документе, передает ТАСС. Там отмечают, что в закон «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» включена возможность использования маткапитала на оплату дополнительных образовательных услуг, в частности, занятий в кружках и секциях.

Ранее председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, замруководителя фракции ЛДПР Ярослав Нилов подготовил законопроект, позволяющий потратить маткапитал на покупку авто. Он позволит многодетным семьям и семьям, имеющим ребенка-инвалида, использовать средства материнского капитала для приобретения отечественного автомобиля.

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Правительство РФ посчитало избыточным законопроект главы комитета Совета Федерации по экономической политике Андрея Кутепова, которым планировалось разрешить тратить средства материнского капитала на оплату спортивных секций для детей до 18 лет, а также на медицинское страхование ребенка до года. Об этом говорится в официальном заключении кабмина. «Предлагаемые законопроектом меры дублируют уже имеющиеся гарантии оказания бесплатной медицинской помощи и лекарственного обеспечения детей», — говорится в документе, передает ТАСС. Там отмечают, что в закон «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» включена возможность использования маткапитала на оплату дополнительных образовательных услуг, в частности, занятий в кружках и секциях. Ранее председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, замруководителя фракции ЛДПР Ярослав Нилов подготовил законопроект, позволяющий потратить маткапитал на покупку авто. Он позволит многодетным семьям и семьям, имеющим ребенка-инвалида, использовать средства материнского капитала для приобретения отечественного автомобиля.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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