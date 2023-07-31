Власти РФ выступили против использования маткапитала для оплаты детский секций

Правительство РФ посчитало избыточным законопроект главы комитета Совета Федерации по экономической политике Андрея Кутепова, которым планировалось разрешить тратить средства материнского капитала на оплату спортивных секций для детей до 18 лет, а также на медицинское страхование ребенка до года. Об этом говорится в официальном заключении кабмина.
«Предлагаемые законопроектом меры дублируют уже имеющиеся гарантии оказания бесплатной медицинской помощи и лекарственного обеспечения детей», — говорится в документе, передает ТАСС. Там отмечают, что в закон «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» включена возможность использования маткапитала на оплату дополнительных образовательных услуг, в частности, занятий в кружках и секциях.
Ранее председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, замруководителя фракции ЛДПР Ярослав Нилов подготовил законопроект, позволяющий потратить маткапитал на покупку авто. Он позволит многодетным семьям и семьям, имеющим ребенка-инвалида, использовать средства материнского капитала для приобретения отечественного автомобиля.
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